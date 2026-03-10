HABER

Rusya'dan İran sorusuna manidar yanıt!

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump dün bir telefon konuşması gerçekleştirmişti.Kremlin Sözcüsü Peskov görüşmenin detaylarını anlattı. Putin'in İran kriziyle ilgili çözüm önerilerini Trump'a ilettiğini belirten Peskov, "Rusya, İran'a istihbarat verilerini aktarıyor mu?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'daki krizin çözümüne yönelik önerilerini ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini söyledi.

"BÖYLE BİR NİYETİMİZ YOK"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile gerçekleştirdiği 1 saatlik görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Putin'in İran'daki krizin çözümüne yönelik önerilerini Trump'a ilettiğini söyleyerek, "Şu anda ayrıntılı açıklama yapma şansımız yok, böyle bir niyetimiz de yok. Devlet Başkanı (Putin), bu önerileri muhatabına (Trump'a) iletti. Sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İRAN'A İSTİHBARAT SAĞANIYOR MU?

Peskov, "Putin, bu durumun en başından beri, saldırılar başlamadan bile önce arabuluculuk ve gerilimi azaltmaya yardımcı olabilecek çeşitli seçenekler önermişti. Bu önerilerin çoğu hala masada. Rusya barış sürecini kolaylaştırmaya hazır" diye konuştu. Peskov ayrıca Rusya'nın İran'a istihbarat verisi aktardığı iddialarının sorulması üzerine, "Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
