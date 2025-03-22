HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 60 dakika kalp masajı, 20 kez elektroşok: Tıp literatüründe alışılmadık vaka!

60 dakika kalp masajı, 20 kez elektroşok: Tıp literatüründe alışılmadık vaka!

22.03.2025 13:23
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
22.03.2025 13:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran 51 yaşındaki mekanik tesisatçı, hastane acil servisinde yaklaşık bir saat yapılan kalp masajı ve elektroşok uygulamalarıyla hayata döndürüldü. Kepez Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. İbrahim Ersoy, "Tıp literatürüne göre yarım saatten uzun süren kalp masajı sonrası hayata dönenlerin yüzde 98'inde nörolojik hasar görülür. Ancak hastamızda hiçbir sekel (doku bozukluğu) kalmadı. Bu durum bizi mesleki açıdan gururlandırdı" dedi.

Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası Oğuz Kağan Çil, oğlunun futbol antrenmanını izlerken aniden rahatsızlandı. Kendi aracıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne giden Çil, acil servise başvurduğu sırada bilincini kaybetti.

60 DAKİKA KALP MASAJI, 20 KEZ ELEKTROŞOK

AA-20250322-37417388-37417385-ANTALYADA_MEKANIK_TESISATCI_60_DAKIKALIK_KALP_MASAJIYLA_HAYATA_DONDURULDU

Acil Tıp Uzmanı Dr. Can Bilal tarafından hastaya acil müdahaleyle kalp masajına başlandı. Yaklaşık 60 dakika kesintisiz kalp masajı yapılan Çil'e 20 kez elektroşok uygulandı. Uzun çabaların ardından yaşam belirtileri görülmeye başlandı.

Daha sonra hastanenin kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. İbrahim Ersoy ve ekibi tarafından ameliyata alınan Çil'e 5,5 santimetrelik stent takıldı. Tıkalı olan damarı açılan Çil, 4 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Çil, bir saat kalbi durmasına rağmen herhangi bir nörolojik sıkıntı yaşamadan hastaneden taburcu edildi.

"12 SAAT SONRA BİLİNCİ YERİNE GELMEYE BAŞLADI"

AA-20250322-37417388-37417387-ANTALYADA_MEKANIK_TESISATCI_60_DAKIKALIK_KALP_MASAJIYLA_HAYATA_DONDURULDU

Doç. Dr. İbrahim Ersoy, hastanın ilk müdahale sırasında ciddi bir "elektriksel fırtına" yaşadığını söyledi.

60 dakika kalp masajı ve elektroşok uygulanan hastadan başlangıçta yanıt alamayınca umutlarının azaldığını belirten Ersoy, ümitlerini kaybetmeyerek ekibiyle mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

Hastaya 20'den fazla şok uygulandıktan sonra zayıf da olsa nabız aldıklarını belirten Ersoy, "Koroner anjiyografi sırasında kalbin ön yüz damarında ağız bölümünden orta kısma kadar tıkanıklık ve ciddi bir darlık tespit ettik ve 5,5 santimetrelik stent yerleştirdik." dedi.

Müdahalenin ardından elektriksel fırtınanın yavaşladığını vurgulayan Ersoy, yaklaşık 12 saat sonra hastanın bilincinin yerine gelerek solunum cihazından ayrıldığını ifade etti.

TIP LİTERATÜRÜNDE ALIŞILMADIK VAKA

AA-20250322-37417388-37417386-ANTALYADA_MEKANIK_TESISATCI_60_DAKIKALIK_KALP_MASAJIYLA_HAYATA_DONDURULDU

Hastanın kalbinin bir saat süreyle durmasına rağmen beyin fonksiyonlarında hiçbir sorun yaşamadığına dikkati çeken Ersoy, "Tıp literatürüne göre yarım saatten uzun süren kalp masajı sonrası hayata dönenlerin yüzde 98'inde nörolojik hasar görülür. Ancak hastamızda hiçbir sekel (doku bozukluğu) kalmadı. Bu durum bizi mesleki açıdan gururlandırdı." diye konuştu.

Oğuz Kağan Çil de hastane acil servisine ulaştıktan sonra hiçbir şey hatırlamadığını dile getirdi.

Yakınlarından hekimlerin büyük bir özveri ve çabayla kendisine müdahale ettiğini öğrendiğini anlatan Çil, "Doktorlar sınırları zorlayarak beni hayata döndürmüşler. Onların bir hasta için bu kadar gayret göstermesi beni çok mutlu etti. Çok duygulandım. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Çok mutluyum." dedi.

Çil, aynı durumu bir daha yaşamamak için daha sağlıklı beslenerek sigarayı bırakacağını söyledi.

(AA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
DMM'den o iddialarla ilgili açıklamaDMM'den o iddialarla ilgili açıklama
Çağlayan Adliyesi'nde 'İmamoğlu' hareketliliği!Çağlayan Adliyesi'nde 'İmamoğlu' hareketliliği!
Anahtar Kelimeler:
antalya Tıp Şok Kalp‎ masaj vaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun aylık geliri ne kadar? Kendisi açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun aylık geliri ne kadar? Kendisi açıkladı

Elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni dönem!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni dönem!

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Gizli tanığın 'Dilek İmamoğlu' iddiasına tepki göstermiş

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Gizli tanığın 'Dilek İmamoğlu' iddiasına tepki göstermiş

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'den çıkış: "Yok hükmünde olur!"

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'den çıkış: "Yok hükmünde olur!"

Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Fatih Portakal'dan 'truva atı' çıkışı

Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Fatih Portakal'dan 'truva atı' çıkışı

İmamoğlu protestoları... Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 343 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestoları... Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 343 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.