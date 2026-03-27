60 metre sürüklendi, takla üstüne takla attı! Korkunç anlar saniye saniye kamerada

Edirne’de yağışlı zeminde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 60 metre sürüklenip defalarca takla attı. Saniye saniye kaydedilen kazada araç hurdaya dönerken, içindeki 2 kişi mucize eseri yaralı kurtuldu.

Edirne’den gelen görüntüler dehşete düşürdü. Bir anlık direksiyon hakimiyeti kaybı, aracı adeta savrulan bir metal yığınına çevirdi. Yaklaşık 60 metre boyunca defalarca takla atan otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Mart 2026 Salı günü saat 07.04'te meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 59 DH 666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; aracın yaklaşık 60 metre sürüklenerek defalarca takla attığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü E.D. ve yanındaki arkadaşı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

