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60 milyon TL'lik hac ve umre dolandırıcılığına 1 tutuklama

Kayseri'de hac ve umreye gitmek için başvuru yaparak ücret ödeyenleri 60 milyon TL dolandırdığı öne sürülüp gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hac ve umreye gitmek için başvuru yapıp ücret ödeyen kişileri 60 milyon TL dolandırdığı öne sürülen seyahat acentesi sahibi ve yetkililerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

60 milyon TL'lik hac ve umre dolandırıcılığına 1 tutuklama
Çiğdem Sevinç

Kayseri'de hac ve umreye gitmek için başvuru yaparak ücret ödeyenleri 60 milyon TL dolandırdığı öne sürülüp gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hac ve umreye gitmek için başvuru yapıp ücret ödeyen kişileri 60 milyon TL dolandırdığı öne sürülen seyahat acentesi sahibi ve yetkililerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.D. (51), S.D. (45) isimli acente sahipleri Tokat'ta ve M.U. (62), M.R. (41), M.L. (47) isimli acente çalışanları da Kayseri'de yakalandı. Aramalarda, 272 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.D., M.U., M.R. ve M.L., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakılırken, H.D. ise tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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