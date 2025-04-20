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60 yaşında bir erkek otel odasında ölü bulundu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 60 yaşındaki bir şahsın otel odasında ölü bulunduğu bildirildi.

60 yaşında bir erkek otel odasında ölü bulundu

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Emekli Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde kalan 1965 doğumlu Olcay Barut, sabah otelden çıkıp bir süre sonra otele tekrar gelerek kaldığı odaya geçti. Üzerinden bir süre sonra odaya giden görevliler Barut'un cansız bedeniyle karşılaştı.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlenirken, Olcay Barut'un ölüm nedeni araştırılmak üzere cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece otel
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