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600 bin euro isteyip iş insanının evini kurşunladılar! Film sahnelerini aratmayan kovalamaca: Çatıdan çatıya atlaya atlaya kaçtılar...

Beykoz’da bir iş insanının evini kurşunlayarak '600 bin Euro borcunu öde' diyerek ölümle tehdit eden 3 şüpheli polisin film gibi operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında Beyoğlu'nda çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan şüphelilerden birinin saatler süren operasyonun ardından saklandığı tavan arasında yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin ev kurşunlamaya geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

600 bin euro isteyip iş insanının evini kurşunladılar! Film sahnelerini aratmayan kovalamaca: Çatıdan çatıya atlaya atlaya kaçtılar...
Çiğdem Sevinç

Olay, Beykoz Görele Mahallesi, Menteşe sokakta 22 Şubat Pazar günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Bir bina kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı. Mağdurlardan Ç.B. dairesinin banyosunda mermi çekirdeği bulduğunu kimseyle bir husumetinin olmadığını söyledi. Aynı binada oturan mağdur İ.Y. ise kurşunlamadan önce kendisini telefonla arayan tanımadığı kişinin 'G.E. adlı kişiye 600 bin Euro borcun var. Borcunu ödemezsen gelip kafana sıkacağım' diye tehdit ettiğini söyledi.

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5 İLÇEDE OPERASYON

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir araçla olay yerine geldiklerini, çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra binayı kurşunlayarak yaya olarak uzaklaştıklarını tespit etti. Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri olaya karışan şüphelileri tespit etti. Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Şişli, Sarıyer'de tespit edilen adreslere Özel Harekat polislerinin de katıldığı yapılan eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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SAATLER SÜREN KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Operasyon sırasında Beyoğlu’nda çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan bir şüphelinin saatler süren kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi. Şüphelinin saklandığı tavan arasından çıkarılarak aşağı indirildiği anları polis kamerası görüntüledi. Yakalanan S.S.(28), H.Y.(26) ve B.A.(18) Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerden B.A.’nın poliste daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirtildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.Y. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz iş insanı
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