600 Evler Mahallesi’nde apartman dairesinde yangın paniği

Bandırma’da 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında yangın meydana geldi.Edinilen bilgilere göre yangının, çocuk odasında bulunan elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması bir facianın önüne geçti.Yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Edinilen bilgilere göre yangının, çocuk odasında bulunan elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması bir facianın önüne geçti.

Yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Amirliği ekipleri yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmaması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. gaz ve elektrik kaçağına karşı ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

