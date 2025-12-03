Uşak’ta kanalizasyonda bulunan ceninin kime ait olduğunu polis çözdü

Olay, 1 Aralık günü Ünalan Mahallesi 3 Nisan Sokak’ta bulunan kanalizasyon hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içerisinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KANALİZASYON HATTINA HANGİ DAİRELERDEN ATIK AKTIĞINI BELİRLEDİ

Olayın ardından bir dedektif gibi çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanalizasyon hattına hangi dairelerden atık aktığını belirledi. Bu çalışma sonucunda 49 daireden kanalizasyona atıkların aktığı belirlendi.

Bununla da kalmayan polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile birçok görüşme yaparak o dairelerden kimlerin hamile olduğunu buldu. Otopsi sonucunda ceninin 4,5 aylık olduğunun anlaşılması üzerine tespit edilen dairelerden birinde yaşayan 25 yaşındaki B.E’nin hamilelik süresinin buna uyduğu ortaya çıktı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, ifadesinde erkek arkadaşından hamile kaldığını, tuvalette rahatsızlanarak düşük yaptığını söyledi. B.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır