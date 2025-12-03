HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uşak’ta kanalizasyonda bulunan ceninin kime ait olduğunu polis çözdü

Uşak’ta kanalizasyon hattında bulunan 4,5 aylık ceninin kime ait olduğu polis ekiplerinin dedektifleri aratmayan çalışması sonucu 2 günde bulundu. İfadesinde düşük yaptığını öne süren kadın serbest bırakıldı.

Uşak’ta kanalizasyonda bulunan ceninin kime ait olduğunu polis çözdü

Olay, 1 Aralık günü Ünalan Mahallesi 3 Nisan Sokak’ta bulunan kanalizasyon hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içerisinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak’ta kanalizasyonda bulunan ceninin kime ait olduğunu polis çözdü 1

KANALİZASYON HATTINA HANGİ DAİRELERDEN ATIK AKTIĞINI BELİRLEDİ

Olayın ardından bir dedektif gibi çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanalizasyon hattına hangi dairelerden atık aktığını belirledi. Bu çalışma sonucunda 49 daireden kanalizasyona atıkların aktığı belirlendi.

Bununla da kalmayan polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile birçok görüşme yaparak o dairelerden kimlerin hamile olduğunu buldu. Otopsi sonucunda ceninin 4,5 aylık olduğunun anlaşılması üzerine tespit edilen dairelerden birinde yaşayan 25 yaşındaki B.E’nin hamilelik süresinin buna uyduğu ortaya çıktı.

Uşak’ta kanalizasyonda bulunan ceninin kime ait olduğunu polis çözdü 2

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, ifadesinde erkek arkadaşından hamile kaldığını, tuvalette rahatsızlanarak düşük yaptığını söyledi. B.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölüMotosiklet ile traktör çarpıştı: 1 ölü
CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Anahtar Kelimeler:
Uşak bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.