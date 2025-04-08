600'ü aşkın kişiyi zehirlemişti! Fenomen gece dönercisinde büyük skandal: Bakanlık affetmedi!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Buna rağmen merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gülbey Karataş Caddesi üzerinde bulunan fenomen gece dönercisinin mekanında çiğ tavuk üzerine pişmiş tavuk takıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bir vatandaş, bu anları fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler fenomen gece dönercisine hijyen kurallarına uymamaktan 42 bin 76 TL idari para cezası uyguladı.

UZMANLAR UYARIYOR

Pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ tavuğun takılmasının ölümcül riskler taşıdığını belirten Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Necip Arıcı, "Yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler eğer hastaneye başvurmayıp gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir" dedi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır