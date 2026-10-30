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Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde binaların önünde duran otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Konutları mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki binaların önünde duran bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı 1

KAHRAMANMARAŞ'TA HAREKETLİ DAKİKALAR

Motor kısmından yükselen dumanların ardından alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş ta hareketli dakikalar: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı 2

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş Otomobil
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