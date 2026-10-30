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Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Mescit Mahallesi Vezirköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi yönünden gelen Yunus Emre S. idaresindeki 55 AKM 451 plakalı otomobil ile İbrahim G. yönetimindeki 39 NT 170 plakalı otomobil çarpıştı.

Samsun da trafik kazası: 4 yaralı 1

SAMSUN'DAKİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle 39 NT 170 plakalı otomobil kaldırıma sürüklenerek yan yattı. Kazada sürücü Yunus Emre S., aynı araçta yolcu olarak bulunan Abdulsamet A. ve Boran U. ile diğer otomobilin sürücüsü İbrahim G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun da trafik kazası: 4 yaralı 2

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
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