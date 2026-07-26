HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

65 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü otobüste yakalandı

Mersin’de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

65 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü otobüste yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik titiz ve takipli çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ile çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme suçlarından hakkında toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.B.’nin yolcu otobüsüyle seyahat ettiği belirlendi.
Düzenlenen operasyonda otobüste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçta kilitli kalan çocuk camın kırılmasıyla kurtarıldıAraçta kilitli kalan çocuk camın kırılmasıyla kurtarıldı
Anız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldüAnız yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.