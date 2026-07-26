HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu’da Beypiliç’te zehirlenme: 34 işçi hastanelik oldu

Bolu’da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlenerek hastanelik oldu.

Bolu’da Beypiliç’te zehirlenme: 34 işçi hastanelik oldu

Olay, Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesimhane bölümünde işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı. İlaçlama yapılan alana sabah saatlerinde işçiler geldi. Kesimhane bölümde çalışan 31 işçi temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlandı.

Bolu’da Beypiliç’te zehirlenme: 34 işçi hastanelik oldu 1

İşçilerin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 3 hasta kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan toplamda 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da Beypiliç’te zehirlenme: 34 işçi hastanelik oldu 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne’de gölete elektrik verildiği iddiası: Yüzlerce balık telef olduEdirne’de gölete elektrik verildiği iddiası: Yüzlerce balık telef oldu
Ardanuç’ta kızıl akbabaların yavrularını beslediği anlar kameradaArdanuç’ta kızıl akbabaların yavrularını beslediği anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.