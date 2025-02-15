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650 TL'lik borç yüzünden kafasına kurşun yağdırdı! Olayı örtbas etmek için araçla beraber uçurumdan attı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.02.2025 17:57
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Bursa'da, 650 TL'lik borç meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi başından vuran zanlı, cinayet sonrası kurbanı aracıyla birlikte uçurumdan aşağı attı. Saldırgan 2 saatte sonra yakalandı.

650 TL'lik borç yüzünden kafasına kurşun yağdırdı! Olayı örtbas etmek için araçla beraber uçurumdan attı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesine giden 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, karşılaştığı Derviş A. (33) ile 650 TL'lik borç meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. İki arasında başlayan tartışmada tansiyon artınca, Derviş A., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz'a ateş açtı.

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UÇURUMDAN AŞAĞI ATTILAR

Ayaz, aşına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı.

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MORGA KALDIRILDI

Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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2 SAATTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş A.'nın işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa borç uçurum araba
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