6500 mAh bataryalı Huawei Pura 90 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Huawei, Pura ailesinin temel modeli Pura 90'ı resmen tanıttı. Telefon; 6500 mAh batarya, 6,8 inç ekran ve 7,0 mm kalınlığındaki gövdeyle geliyor. Peki Huawei Pura 90'nın fiyatı ve özellikleri neler?

Enes Çırtlık

Huawei, Pura 90 akıllı telefon modelini resmi olarak tanıttı. Bu ayın başında şirket, standart model olmadan yalnızca Pura 90 Pro ve 90 Pro Max için ön siparişleri başlatmıştı. Bu hamle, Huawei'nin standart sürümü dışarıda bırakan yeni bir cihaz lansman stratejisine yönelebileceği yönünde söylentilerin doğmasına neden olmuştu. Ancak Huawei Pura 90'nın resmi lansmanı, modelin yerini koruyacağını açıkça ortaya koydu.

HUAWEI PURO 90'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Huawei Pura 90, düz bir çerçeveye sahip ve bu yönüyle Pro ve Pro Max modelleriyle aynı çizgide. Telefon, 6,8 inç ekran ve Pro modellerindeki delikli tasarımın aksine hap şeklindeki bir ekran deliğine sahip. Ekran; yüksek frekanslı PWM karartma ve 1-120 Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızı desteği sunuyor. Ekran, FHD+ çözünürlükle birlikte dört taraftan ince çerçevelere sahip.

Huawei Pura 90'nın dikkat çeken özelliklerden biri de 6500 mAh kapasiteli bataryası. Bu kapasite, Pura 90 Pro ve Pro Max'te yer alan 6000 mAh bataryadan daha büyük. Söz konusu batarya, 7,0 mm kalınlığında bir gövdenin içine yerleştirilmiş.

Kamera kurulumunda standart Pura 90; f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12,5 MP geniş açılı bir sensör barındırıyor. Ana kamera ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP çözünürlüğünde. Telefoto tarafında 3,7x optik yakınlaştırma sunan 50 MP'lik bir kamera yer alırken dördüncü sensör renk kompozisyonu optimizasyonu için kullanılan bir true-to-color kamerasından oluşuyor. Ön tarafta ise 50 MP'lik bir selfie kamerası ile bir true-to-color kamera bulunuyor.

HUAWEI PURO 90'NIN FİYATI NE KADAR?

HuaweiCentral'da yer alan habere göre, Huawei Pura 90'nın 12 GB + 256 GB sürümü 4.699 yuan, 12 GB + 512 GB sürümü 5.199 yuan ve 16 GB + 512 GB sürümü ise 5.699 yuan fiyatla satışa sunuluyor. Telefon, 9 Mayıs'ta satışa çıkacak.

