HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan Denizli uyarısı: Büyüklüğünü bile verdi

Yaptığı başarılı deprem tahminleri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "İstanbul’da büyük deprem kafalardaki bir hayalin projesi" ifadesini kullandı ve dikkati Denizli'ye çekti. Üşümezsoy burayla ilgili olarak tedirgin eden açıklamalarda bulundu.

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan Denizli uyarısı: Büyüklüğünü bile verdi
Melih Kadir Yılmaz

Son depremlerde yaptığı başarılı tahminler ile bir anda adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

DENİZLİ İÇİN KRİTİK UYARI: "6.5 BÜYÜKLÜĞÜNE DOĞRU GİDEN BİR DEPREM RİSKİ VAR"

Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Üşümezsoy, Pamukkale-Denizli için kritik uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, bu bölgede son zamanlarda yaşanan 5 büyüklüğündeki depremlerin aktif bir fay kuşağına işaret ettiğini vurguladı. Bölgedeki fayın tarih boyunca büyük kırılmalar yaşadığını da aktaran Üşümezsoy, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" dedi. Bölgedeki zeminin zayıf olduğuna da vurgu yapan Üşümezsoy, olası bir depremin çok şiddetli hissedileceğini aktardı.

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy dan Denizli uyarısı: Büyüklüğünü bile verdi 1

"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM KAFALARDAKİ BİR HAYALİN PROJESİ"

İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini yineleyen Üşümezsoy, Marmara'nın doğusunda bahsedildiği gibi tek parça ve büyük bir fay bulunmadığını savundu ve "İstanbul'da büyük deprem, kafalardaki bir hayalin projesi. Kalan fay parçaları sınırlı büyüklükte deprem üretebilir. İstanbul için en fazla 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntıdan söz edebiliriz" dedi.

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy dan Denizli uyarısı: Büyüklüğünü bile verdi 2

"ADANA'DA EN FAZLA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTILAR OLABİLİR, BÜYÜK BİR YIKIM BEKLEMİYORUZ"

Adana'nın kuzeyinde yaşanan son depremleri de değerlendiren Prof. Dr. Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fayı'nın Adana'dan geçtiği yönündeki iddiaları reddetti. Bölgedeki fayların parçalı bir yapıda olduğunu ve bu sebeple enerjinin tek bir fay üzerinde birikmediğini belirten Üşümezsoy, "Adanalılar tedirgin olmasın. En fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir, büyük bir yıkım beklemiyoruz" diye konuştu.

Yedisu Fayı için dile getirilen 7.4 büyüklüğündeki deprem ihtimaline de karşı çıkan uzman, bu fayın çevresindeki sistemlerle birbirini kilitlediğini ve kırılsaydı dahi 7 büyüklüğüne ulaşmayacağını savundu.

MALATYA VE EGE BÖLGESİ İÇİN UYARI

Üşümezsoy Malatya ve Ege için de önemli uyarılarda bulundu. 6 Şubat depremlerinde Pötürge fayının tam olarak kırılmadığını söyleyen Üşümezsoy, burada sıkışmanın devam ettiğini ve fayın doğuya doğru hareket etmesi halinde 6.5'a yakın bir deprem üretebileceğini söyledi.

Üşümezsoy Marmaris ve Bodrum'a da dikkat çekti. Marmaris kıyılarında derin depremlerin etkili olabileceğini belirten Üşümezsoy, 6 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanabileceğini ifade etti. Üşümezsoy ayrıca, Bodrum ve Santorini çevresinde fay sistemlerine karışan sıcak sular nedeniyle büyük bir deprem beklemediğini, enerjinin küçük sarsıntılarla boşaldığını kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da Mayıs ayında 188 bin 130 şahıs sorgulandıErzurum’da Mayıs ayında 188 bin 130 şahıs sorgulandı
Gaziantep’te arpa yüklü tır kavşakta yan yattı: 1 yaralıGaziantep’te arpa yüklü tır kavşakta yan yattı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
deprem şener üşümezsoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bilimsel olarak yayinlanmis bir tane makelesi yok uluslar arasi taniyan yok iste bos soylemle yeni turkiye
hep yalanla millete korku saliyorlar
hayal satıyoruz diyor adam bence erzurum erzincan hattı dikkatli olsun deri
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.