Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan Denizli uyarısı: Büyüklüğünü bile verdi

Son depremlerde yaptığı başarılı tahminler ile bir anda adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

DENİZLİ İÇİN KRİTİK UYARI: "6.5 BÜYÜKLÜĞÜNE DOĞRU GİDEN BİR DEPREM RİSKİ VAR"

Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Üşümezsoy, Pamukkale-Denizli için kritik uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, bu bölgede son zamanlarda yaşanan 5 büyüklüğündeki depremlerin aktif bir fay kuşağına işaret ettiğini vurguladı. Bölgedeki fayın tarih boyunca büyük kırılmalar yaşadığını da aktaran Üşümezsoy, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" dedi. Bölgedeki zeminin zayıf olduğuna da vurgu yapan Üşümezsoy, olası bir depremin çok şiddetli hissedileceğini aktardı.

"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM KAFALARDAKİ BİR HAYALİN PROJESİ"

İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini yineleyen Üşümezsoy, Marmara'nın doğusunda bahsedildiği gibi tek parça ve büyük bir fay bulunmadığını savundu ve "İstanbul'da büyük deprem, kafalardaki bir hayalin projesi. Kalan fay parçaları sınırlı büyüklükte deprem üretebilir. İstanbul için en fazla 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntıdan söz edebiliriz" dedi.

"ADANA'DA EN FAZLA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTILAR OLABİLİR, BÜYÜK BİR YIKIM BEKLEMİYORUZ"

Adana'nın kuzeyinde yaşanan son depremleri de değerlendiren Prof. Dr. Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fayı'nın Adana'dan geçtiği yönündeki iddiaları reddetti. Bölgedeki fayların parçalı bir yapıda olduğunu ve bu sebeple enerjinin tek bir fay üzerinde birikmediğini belirten Üşümezsoy, "Adanalılar tedirgin olmasın. En fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir, büyük bir yıkım beklemiyoruz" diye konuştu.

Yedisu Fayı için dile getirilen 7.4 büyüklüğündeki deprem ihtimaline de karşı çıkan uzman, bu fayın çevresindeki sistemlerle birbirini kilitlediğini ve kırılsaydı dahi 7 büyüklüğüne ulaşmayacağını savundu.

MALATYA VE EGE BÖLGESİ İÇİN UYARI

Üşümezsoy Malatya ve Ege için de önemli uyarılarda bulundu. 6 Şubat depremlerinde Pötürge fayının tam olarak kırılmadığını söyleyen Üşümezsoy, burada sıkışmanın devam ettiğini ve fayın doğuya doğru hareket etmesi halinde 6.5'a yakın bir deprem üretebileceğini söyledi.

Üşümezsoy Marmaris ve Bodrum'a da dikkat çekti. Marmaris kıyılarında derin depremlerin etkili olabileceğini belirten Üşümezsoy, 6 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanabileceğini ifade etti. Üşümezsoy ayrıca, Bodrum ve Santorini çevresinde fay sistemlerine karışan sıcak sular nedeniyle büyük bir deprem beklemediğini, enerjinin küçük sarsıntılarla boşaldığını kaydetti.