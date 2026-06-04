Herkes yeni parti beklerken Özgür Özel'den ters köşe! Ankara kulislerini salladı: "Talimat verildi"

CHP’de mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından başlayan kriz, yeni parti tartışmasının da fitilini ateşledi. Bir yandan kurultayın yapılıp yapılamayacağı, seçime girme yeterliliği konuşulurken Özgür Özel cephesinin yeni parti tartışması sürerken harekete geçtiği öne sürüldü.

ÖZEL "FELAKET SENARYOSU" DEMİŞTİ

Dün TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan Özgür Özel, yeni partiyi bir "felaket senaryosu" için düşündüklerini ifade etmişti. "Butlan yaptı, baskın seçim yapıyor veya partinin 2 dönem üst üste kongre yapmamasını, seçime girme yeterliliğinin kaybı olarak nitelendiriyor" diyen Özel şöyle devam etmişti:

"O ZAMAN YENİ PARTİNİZ OLMAZSA BÜYÜK ŞOK YAŞARSINIZ"

"O zaman yeni partiniz yoksa büyük bir şok yaşarsınız. Yani hazırda bir şeyin olması lazım. İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Onda bir sorun yok. Ama 'Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp bu partiye geçiyoruz' diye bir kararlılığımız, bir başlangıcımız yok."

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Özgür Özel’in gazetecilerle yaptığı değerlendirmede “felaket senaryosu” vurgusu yapması, yeni parti tartışmasını alevlendirdi.

Tartışmalar sürerken gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 yayınında kulis bilgisi olarak dikkat çeken bir iddia paylaştı. Yarkadaş, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti için çalışmalara başladığını öne sürdü.

Yarkadaş, “Ne kadar inkâr ederlerse etsinler yeni partinin çalışmalarına başladılar. İsmini vermeyeceğim ama Ankara’daki bir milletvekiline yeni partinin zemininin oluşturulması için talimat verildi” dedi.

Yarkadaş’ın iddiasına göre kulislerde konuşulan formül, sıfırdan yeni bir parti kurmak değil. Bunun yerine mevcut bir siyasi yapı üzerinden ilerleme seçeneği değerlendiriliyor.

"'MEVCUT PARTİ' FORMÜLÜ MASADA" İDDİASI

Yarkadaş, söz konusu hazırlığın 20 milletvekiliyle Meclis’te grup kurabilecek bir zemin oluşturma arayışıyla bağlantılı olduğunu savundu. İddiaya göre hesap, yeni parti kuruluş sürecinin zaman kaybettirmesi yerine, seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir parti üzerinden ilerlemek.

Yarkadaş, bu hazırlığın doğrudan CHP’den kopuş anlamına gelmediğini de söyledi. Kulis iddiasını aktarırken, “Yarın Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yeniden kazanırsa ya da kurultay yapılmazsa, en azından gidip siyaset yapabilecekleri bir alan oluşturmak istiyorlar. Burası yedekte dursun düşüncesi var” ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU' DETAYI: “BİR KÜRSÜYE İHTİYACI VAR”

Yarkadaş’ın açıklamasındaki en dikkat çeken başlıklardan biri de Ekrem İmamoğlu oldu. Yarkadaş, hazırlığın arkasındaki gerekçelerden birinin İmamoğlu’na siyasi alan açmak olduğunu öne sürdü. Yarkadaş, “Ekrem İmamoğlu’nun bir kürsüye ihtiyacı var. Şu an Ekrem İmamoğlu’nun kürsüsü yok” dedi.

İKİ KANAT ARASINDA KURULTAY AYRIŞMASI

CHP’de bir yandan yeni parti iddiaları konuşulurken diğer yandan kurultay tartışması da büyüyor.

Özel cephesi, tedbir kararının olağanüstü kurultayın yapılmasına engel olmadığını savunuyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise mevcut tedbir kararı varken kurultay yapılamayacağı görüşünde.