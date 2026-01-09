HABER

657 km menzili var! Tesla "bugüne kadarki en verimli Model Y"sini satışa sundu

Tesla Model Y Standard Long Range RWD'yi Avrupa'da satışa çıktı. Tesla, tek şarjla 657 km menzil sunabilen Model Y Standard Long Range RWD için "bugüne kadarki en verimli Model Y'miz" ifadesini kullandı.

Enes Çırtlık

Elektrikli otomobil dünyasında yeni modellerin tanıtımı devam ederken, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Model Y Standard Long Range RWD'yi Avrupa'da satışa sundu.

TEK ŞARJ İLE 657 KM MENZİL

Dış tasarımı itibarıyla Model Y görünümünü koruduğu görünen Model Y Standard Long Range RWD, tek şarj ile 657 km menzil (WLTP) vadediyor. Tesla'nın paylaştığı bilgilere göre 100 km'de 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standard Long Range RWD 2118 litre kargo hacmine sahip.

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Model Y Standard Long Range RWD artık Avrupa'da mevcut" açıklamasında bulundu.

Tesla, 100 kilometrede 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standard Long Range RWD'nin bugüne kadarki en verimli Model Y olduğunu belirtti.

