657 km menzili var! Tesla "bugüne kadarki en verimli Model Y"sini satışa sundu

Elektrikli otomobil dünyasında yeni modellerin tanıtımı devam ederken, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Model Y Standard Long Range RWD'yi Avrupa'da satışa sundu.
Dış tasarımı itibarıyla Model Y görünümünü koruduğu görünen Model Y Standard Long Range RWD, tek şarj ile 657 km menzil (WLTP) vadediyor. Tesla'nın paylaştığı bilgilere göre 100 km'de 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standard Long Range RWD 2118 litre kargo hacmine sahip.
Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Model Y Standard Long Range RWD artık Avrupa'da mevcut" açıklamasında bulundu.
Tesla, 100 kilometrede 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standard Long Range RWD'nin bugüne kadarki en verimli Model Y olduğunu belirtti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum