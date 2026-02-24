Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sıcaklıklar düşecek, yağış günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahminleri paylaştı. Özellikle İstanbul'da hava tam tersine dönecek. İstanbul'da sıcaklıklar bu akşamdan itibaren hızla düşüşe geçecek.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR; YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) güneyden esen rüzgarın, bu akşam yön değiştireceğini bildirdi. Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmininde de İstanbul'da bu akşamdan itibaren yağışlı hava etkili olacak.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Saat 18:00'de rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte etkisini gösterecek olan yağışlı havanın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İSTANBULLU VATANDAŞLARI GRİ GÖKYÜZÜ BEKLİYOR

Ayrıca İstanbul'da bulutlu hava, hafta sonuna kadar sürecek. İstanbulluları önümüzdeki günlerde gri bir gök yüzü bekliyor olacak.

BİRÇOK BÖLGDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.