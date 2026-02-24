HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sıcaklıklar düşecek, yağış günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için saat verdi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte hava sıcaklığı saat 18:00'den sonra düşecek. İstanbul için 18:00'den sonra yağış uyarısı da verilirken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan mega kentte havanın perşembe gününe kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul'dan ve yurttan hava durumu...

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sıcaklıklar düşecek, yağış günlerce sürecek
Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahminleri paylaştı. Özellikle İstanbul'da hava tam tersine dönecek. İstanbul'da sıcaklıklar bu akşamdan itibaren hızla düşüşe geçecek.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sıcaklıklar düşecek, yağış günlerce sürecek 1

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR; YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) güneyden esen rüzgarın, bu akşam yön değiştireceğini bildirdi. Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmininde de İstanbul'da bu akşamdan itibaren yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sıcaklıklar düşecek, yağış günlerce sürecek 2

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Saat 18:00'de rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte etkisini gösterecek olan yağışlı havanın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Sıcaklıklar düşecek, yağış günlerce sürecek 3

İSTANBULLU VATANDAŞLARI GRİ GÖKYÜZÜ BEKLİYOR

Ayrıca İstanbul'da bulutlu hava, hafta sonuna kadar sürecek. İstanbulluları önümüzdeki günlerde gri bir gök yüzü bekliyor olacak.

BİRÇOK BÖLGDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurduİTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurdu
Son dakika | MEB'in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah'a iman gericilikse bal gibi gericiyiz"Son dakika | MEB'in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah'a iman gericilikse bal gibi gericiyiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul rüzgar meteoroloji genel müdürlüğü sıcaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.