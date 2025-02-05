66 yaşındaki adamın görüntüsü Türkiye'yi ağlattı! Sosyal medya ayağa kalktı, valilikten açıklama geldi

Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen kişi, valilik tarafından özel bir bakım merkezine yerleştirildi.
YÜREK DAĞLAYAN ANLAR
Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
SOKAKTA YAŞADIĞI BELİRLENDİ
Görüntüler üzerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kişinin bulunması için talimat verdi. Ekipler, görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan Maksut Yüzer (66) olduğunu belirledi.
ÖZEL BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLDİ
Kendisini ifade etmekte güçlük çeken Yüzer, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi.
Ekipler Yüzer'i, Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.
Yüzer'in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken konuyla ilgili şu paylaşımlar yapıldı;
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Helâl olsun o valiliğe. Bu görüntü beni çok üzmüştü. Yoldan geçen kimse yardım etmedi adama. Japonya'da olsa herife yardıma 8-10 kişi gelmişti hemen...
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İyi insanlar iyi ki varlar. Ve Sosyal medya gücü...
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Keşke birbirimize yardım etmek zorunda kalmasak.
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Güzel haberler de var.
- Hiç kimse yardım etmedi şaka gibi
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