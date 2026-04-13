67 ilde düğmeye basıldı! Yüzlerce gözaltı var

Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 67 ilde 7-12 Nisan tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 839 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 349’u tutuklandı, 115’i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Belirlenen adreslerde ve zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 adet hap ele geçirildi.

BİN 329 EKİP GÖREV ALDI

Operasyonlarda bin 329 ekipten oluşan 3 bin 322 personel görev alırken, 16 hava aracı ve 39 narkotik köpeğinin katılımıyla da destek sağlandı. En çok uyuşturucunun ele geçirildiği iller ise şu şekilde:

İstanbul: 174 kilo 750 gram skunk, 13 kilo 70 gram metamfetamin ve 72 bin 300 adet ecstasy

Van: 68 kilo 200 gram skunk ve 14 kilo 120 gram metamfetamin

Osmaniye: 48 kilo 750 gram metamfetamin

Sivas: 27 kilo metamfetamin ve 28 bin 56 adet sentetik ecza

İzmir: 24 kilo 626 gram esrar, 16 kilo 500 gram skunk, 259 bin 196 adet sentetik ecza, 101 bin 520 adet ecstasy

Batman: 24 kilo 600 gram metamfetamin

Diyarbakır: 17 kilo 400 gram skunk

Antalya: 17 kilo 20 gram skunk

Bursa: 15 kilo esrar, 14 kilo 630 gram skunk

Düzce: 11 kilo 830 gram skunk

Çorum: 249 bin 473 adet sentetik ecza

Ankara: 169 bin 664 adet sentetik ecza

Uşak: 73 bin 740 adet sentetik ecza

Konya: 60 bin 536 adet sentetik ecza

