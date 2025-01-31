68 şüpheliden 35’i çocuk… Türkiye’nin konuştuğu kabusun adı ortaya çıktı: ‘Panel’

Siber dolandırıcılık vakalarının artması neredeyse tüm günlük işlemlerini dijtal ortamda yapan vatandaşları ciddi şekilde tedirgin ediyor. Özellikle kişisel verilerin çalınabilir olması durumun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu konu kapsamında son dönemin en önemli gündem başlıklarından biri de 'Panel' adı verilen sistem oldu.

BİLGİLER 'PANEL'DEN KARABORSAYA ÇIKARILDI, PARAYLA SATILDI

Ekol TV'nin haberine göre bilgisayar korsanları bazı kamu kurumlarının sistemlerine sızarak kişisel bilgileri çaldı ve ‘Panel’ adı verilen sanal karaborsaya çıkardı. O bilgiler de daha sonra dolandırıcılara satıldı. Sonrasında da bilgiler tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldı.

OTEL YANGININDA HAYATINI KAYBEDENLERİN BİLGİLERİNE DE BURADAN ULAŞTILAR

Siber çeteler binlerce insanın kabusu olurken, 'Panel'den dolaşıma sokulan kişisel bilgiler para ile satılıyor. Kartalkaya’daki faciada hayatını kaybedenlerin ailelerini taciz eden vicdansızlar da bilgileri bu ‘Panel’ denilen sistemden almışlardı.

ÇOCUKLAR VE GENÇ KADINLAR DA MAĞDUR EDİLDİ

Öte yandan 'Panel' mağduru çok sayıda çocuk olduğu da öğrenildi. Hatta bu çocukların bir kısmının çeteden kurtulmak için canına kıydıkları da öğrenildi. Genç kadınlara da yine şantaj yapıldığı hatta bir kısmının intihara sürüklendiği de belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN 35'İ ÇOCUK

Şikayetler çığ gibi artınca 25 ilde polis ekipleri harekete geçerek eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonların ardından 68 şüphelinin yakalandığı belirtilirken yakalananların 35’inin çocuk olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.