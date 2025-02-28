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7 asırdır her cuma "esnaf duası" ediyorlar

28.02.2025 17:14
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bugün de devam ettirildi.

7 asırdır her cuma "esnaf duası" ediyorlar

Mudurnu ilçe merkezindeki Orta Çarşı'da yaşatılan esnaf duası geleneğinde esnaf; hayırlı, bereketli kazanç ve sağlık için 7 asırdır dua ediyor. 7 asırlık gelenek bugün de devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya yediden yetmişe herkes eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duası sonrasında hayırseverler tarafından esnaf ile vatandaşlara, lokum, hayır ekmeği ve pilav ikram edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu dua
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