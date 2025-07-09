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7 dakikalık videoda dikkat çeken detay! Teröristbaşı Abdullah Öcalan: "Kendi özgürlüğümü sorun olarak görmedim"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın sesi 26 yıl sonra ilk kez duyuldu. Yayımlanan video mesajda Öcalan, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum" diyerek çağrıda bulunurken; serbest kalıp kalmayacağıyla ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

7 dakikalık videoda dikkat çeken detay! Teröristbaşı Abdullah Öcalan: "Kendi özgürlüğümü sorun olarak görmedim"
Devrim Karadağ

'Terörsüz Türkiye' hedefine kararlılıkla adım adım ilerlenirken; teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 26 yıl sonra görüntülü bir mesaj geldi. Öcalan yayınlanan video mesajında "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖCALAN: "ACİLEN SİLAHLAR BIRAKILMALI"

Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor. Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır."

7 dakikalık videoda dikkat çeken detay! Teröristbaşı Abdullah Öcalan: "Kendi özgürlüğümü sorun olarak görmedim" 1

7 DAKİKALIK VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Teröristbaşı Öcalan'ın yayımlanan 7 dakikalık video mesajındaki bir detay ise dikkat çekti.

Tarihi bir süreçte olunduğunu belirten terör örgütü lideri Öcalan, özgürlüğüyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜ BİREYSEL BİR SORUN OLARAK GÖRMEDİM"

Öcalan açıklamasında özgür kalmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum."

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Abdullah Öcalan terör arananlar
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