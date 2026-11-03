7 il için alarm verildi! 'Asıl soğuk hava' geliyor

Türkiye genelinin büyük bir çoğunluğunda hissedilen ılıman havalar yerini şiddetli fırtına ve sağanak yağışlara bırakacak. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının birçok bölgede etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 8 derece düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre, haftanın en etkili soğuk hava dalgası 7 Kasım'da yurda giriş yapacak.

MARMARA VE EGE'NİN BATISINA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

7 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Batı bölgeleri için alarm seviyelerini duyurdu. Meteoroloji, şiddetli yağış beklenen Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir ve Manisa için sarı kod uyarısında bulundu.

HORTUM VE SEL RİSKİ VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı bölgelerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu kentlerde ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimler hortum oluşma riski var.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde yeni haftada sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak, hava sıcaklıkları ise perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Nefes'te yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi. Tekin, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini söyledi.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yağış bugün öğleden sonra yeniden kuvvetlenecek. Yarın da sağanak şeklinde devam edecek. Bugün 20 derece olan sıcaklık, Perşembe günü ise 12 dereceye kadar inecek.

Hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Yağış miktarının ise metrekare başına 5 ila 15 kilogram arasında değişmesi öngörülüyor.

4 Kasım Çarşamba günü de kent genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 14 ila 17 derece arasında seyretmesi, yağış miktarının ise metrekare başına 10 ila 20 kilograma ulaşması bekleniyor.

7 KASIM'DA SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Tahminlere göre, haftanın en etkili soğuk hava dalgası 7 Kasım'da yurda giriş yapacak.

7 Kasım'da ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk havanın haftalar boyunca devam edeceği öngörülüyor. Yağışlı sistemlerin soğuk hava dalgasıyla birleşmesiyle birlikte yurdun birçok bölgesinde hava koşullarının daha da sertleşmesi bekleniyor.

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle soğuk havanın ilk etkileri hissedilecek. Ancak asıl soğuk hava dalgasının 7 Kasım'da başlaması bekleniyor.