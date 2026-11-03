HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

7 il için alarm verildi! 'Asıl soğuk hava' geliyor

Türkiye genelinde bugün 7 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul'da ise öğleden sonra yağışın şiddetlenmesi bekleniyor. Ancak asıl üşüyeceğimiz soğuk hava ise hafta sonu gelecek. İşte ülke genelinde hava durumu...

7 il için alarm verildi! 'Asıl soğuk hava' geliyor
Ufuk Dağ

Türkiye genelinin büyük bir çoğunluğunda hissedilen ılıman havalar yerini şiddetli fırtına ve sağanak yağışlara bırakacak. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının birçok bölgede etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 8 derece düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre, haftanın en etkili soğuk hava dalgası 7 Kasım'da yurda giriş yapacak.

7 il için alarm verildi! Asıl soğuk hava geliyor 1

MARMARA VE EGE'NİN BATISINA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

7 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Batı bölgeleri için alarm seviyelerini duyurdu. Meteoroloji, şiddetli yağış beklenen Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir ve Manisa için sarı kod uyarısında bulundu.

7 il için alarm verildi! Asıl soğuk hava geliyor 2

HORTUM VE SEL RİSKİ VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı bölgelerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu kentlerde ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimler hortum oluşma riski var.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde yeni haftada sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak, hava sıcaklıkları ise perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Nefes'te yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi. Tekin, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini söyledi.

7 il için alarm verildi! Asıl soğuk hava geliyor 3

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yağış bugün öğleden sonra yeniden kuvvetlenecek. Yarın da sağanak şeklinde devam edecek. Bugün 20 derece olan sıcaklık, Perşembe günü ise 12 dereceye kadar inecek.

Hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Yağış miktarının ise metrekare başına 5 ila 15 kilogram arasında değişmesi öngörülüyor.

4 Kasım Çarşamba günü de kent genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 14 ila 17 derece arasında seyretmesi, yağış miktarının ise metrekare başına 10 ila 20 kilograma ulaşması bekleniyor.

7 KASIM'DA SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Tahminlere göre, haftanın en etkili soğuk hava dalgası 7 Kasım'da yurda giriş yapacak.

7 Kasım'da ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk havanın haftalar boyunca devam edeceği öngörülüyor. Yağışlı sistemlerin soğuk hava dalgasıyla birleşmesiyle birlikte yurdun birçok bölgesinde hava koşullarının daha da sertleşmesi bekleniyor.

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle soğuk havanın ilk etkileri hissedilecek. Ancak asıl soğuk hava dalgasının 7 Kasım'da başlaması bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı!Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı!
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayıKaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul soğuk hava dalgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.