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7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 5'i Türk vatandaşı, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları tespit edilen 5'i Türk vatandaşı 27 şüpheli belirlendi. DEAŞ terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle 'Terörizmin finansmanı' suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara DEAŞ terör operasyonu
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