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7 kamu görevlisine suçlama belli oldu! Dilovası'ndaki yangın faciasında iddianame hazır

Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği fabrika yangınıyla ilgili 7 kamu görevlisine "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi.

7 kamu görevlisine suçlama belli oldu! Dilovası'ndaki yangın faciasında iddianame hazır
Mehmet Hazar Gönüllü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede 7 kamu görevlisine "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlaması yöneltildi.

7 kamu görevlisine suçlama belli oldu! Dilovası ndaki yangın faciasında iddianame hazır 1

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

7 kamu görevlisine suçlama belli oldu! Dilovası ndaki yangın faciasında iddianame hazır 2

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Anahtar Kelimeler:
yangın Dilovası fabrika
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