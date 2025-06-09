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7 kişi yaralanmıştı! İstanbul'daki el bombalı saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı: 10 gözaltı

Kağıthane'de 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı eğlence mekanındaki el bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonda saldırıyla bağlantılı olan 10 şüpheli yakalandı. Tespit edilen adreste yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

7 kişi yaralanmıştı! İstanbul'daki el bombalı saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı: 10 gözaltı

Olay, 27 Mayıs Salı günü saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanının önüne plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli el bombası attı.Saldırıda patlamanın etkisiyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay sonrası özel harekat polisleri, bomba imha ve terörle mücadele ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polisin saldırganları yakalamak için yaptığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anı çevredeki iki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 saldırganın plakasız motosşkletle olay yerine geldiği, ardından sürücü hazır beklerken arkasında oturan diğer şüphelinin hızla motordan inip eğlence mekanına girdiği ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra tekrar motosiklete bindiği anlar yer alıyor.

76 KİLOMETRELİK GÜZERGAH İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 76 kilometrelik güzergahta yer alan güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmaların ardından şüphelilerin kaldıkları adres tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri 4 Haziran Çarşamba günü tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda eğlence mekanına el bombası atan 2 şüpheliyle, saklanmalarına yardım eden ve eylemi planlayan toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreste yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsat tabanca ve 90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
el bombası
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