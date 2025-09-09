HABER

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

Henüz 18 yaşında olan bir genç girişimci, henüz 7 yaşında öğrenmeye başladığı kodlama becerilerini milyon dolarlık bir başarıya dönüştürdü. Milyonlarca indirme rakamına ulaşan yapay zeka destekli uygulaması ise her ay dudak uçuklatan bir gelir kazandırıyor.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasında genç yaşta girişimcilik hikayeleri sık sık gündeme geliyor, ancak bazılarının başarısı gerçekten dikkat çekici oluyor. ABD’de yaşayan 18 yaşındaki Zach Yadegari de onlardan biri.

MİLYONERLİĞE UZANAN YOL

Mayıs 2024’te ailesinin evinde kurduğu kalori takip uygulamasıyla büyük başarı yakalayan Yadegari, CNBC'de yer alan habere göre, şimdi ayda 1,4 milyon dolar kazandıran bir yapay zeka uygulamasına sahip.

Yadegari'nin uygulamasında kullanıcılar yemeklerinin fotoğrafını yüklüyor ve uygulamanın yapay zeka tabanlı yazılımı, -iddiaya göre- kalorileri %90 doğruluk oranıyla tahmin ediyor. Apple ve Google Play mağazalarından ücretsiz indirilebilen uygulamanın abonelik ücreti ise aylık 2,49 dolar veya yıllık 29,99 dolar. 30 çalışanı olan uygulama şirketi, Apple ve Google Play kesintilerinden sonra ise ayda yaklaşık 1,4 milyon dolar brüt kar elde ediyor.

HER ŞEY MINECRAFT GİBİ OYUNLARA İLGİSİYLE BAŞLADI

Yadegari, küçük yaşta yazılım kodlama öğrenmeye başladı. 7 yaşında Minecraft gibi oyunlara ilgisinden dolayı annesi onu bir yazılım kampına gönderdi. Sonrasında aşırıya kaçacak şekilde YouTube’daki yazılım dersleri izlemeye başladı ve çevrim içi gördüğü kod geliştiricilerle ve içerik oluşturucularla doğrudan mesajlaşarak ipuçları aldı.

Daha sonra lisede, öğrencilerin okul WiFi’larında engellemeleri aşarak oyun oynamasına imkan veren bir site kurdu. Şubat 2024’te bu siteyi bir oyun şirketine yaklaşık 100 bin dolar karşılığında sattı.

BAŞARIYI BÖYLE YAKALADI

Ardından kilo vermek ve “okuldaki kızları etkilemek” için spor yapmaya başladı ancak bir şeyi fark etti: Kullandığı kalori uygulamaları sürekli manuel giriş gerektiriyordu. Bu fikri, çocukluk arkadaşı Henry Langmack ve X platformunda tanıştığı 24 yaşındaki Blake Anderson ile 30 yaşındaki Jake Castillo ile paylaştı. Grup, yemek fotoğraflarını analiz edip işin tamamını yapacak bir yapay zeka modeli geliştirmeye karar verdi. Böylece başarı merdivenlerini çıkmaya başladılar.

HEDEF: EN BÜYÜK KALORİ TAKİP UYGULAMASI OLMAK

7 yaşında kod yazmayı öğrenip, 18'inde milyoner olan Yadegari’nin hedefi ise, uygulamasını dünyanın en büyük kalori takip uygulaması yapmak. Şirket, Temmuz 2024 itibarıyla ise 8,3 milyon indirme rakamına ulaştı.

Yine de Yadegari, uygulamayı en fazla iki yıl daha yönetmeyi, ardından satmayı veya başka bir CEO’ya devretmeyi planlıyor. Bir sonraki girişiminin detaylarından emin değil ama mutlaka yapay zekaya odaklanacağını ve yaşamının büyük bölümünü buna adamak istediğini söylüyor.

