7 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede E.K. isimli şahsın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır