7 yıl harabede yaşamış: Babası kaçırmış, babaannesi saklamıştı! Nazar değil Ahmet olarak biliyordu

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu Nazar S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine gitmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre, Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi. Oğlu Nazar S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakıp, bir yakınının yanına götürülmesini isteyen Umut K., Rebecca S. ile birlikte markete gitti. Geri döndüklerinde kaybolduğu söylenen oğlunu evde bulamayan Rebecca S., polise gidip şikayette bulundu.

BAŞSAVCI VE POLİSİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA ÇOCUK KURTARILDI

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babaanne Hanife S.'nin de duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, durumundan şüphelenen Mustafakemalpaşa İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'ye bilgi verdi. Bunun üzerine 6 kişiden oluşturulan özel bir ekiple Hanife S., günün 24 saati dronun da kullanıldığı takibe alındı.

EVLERE BASKIN YAPIP ŞÜPHELİLERİN TELEFONLARINI DİNLEDİLER

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Canik'in talimatıyla, çocuğun kaçırılmasında şüpheli görülen kişilerin evlerine belirli aralıklarla baskın düzenlendi. Fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin korkup birbirleriyle yaptıkları konuşmaları dinleyen ekipler, yapılan takipte gittiği yerden tekrar geçmeyen, dikkat çekmemek için gün içeresinde sürekli kıyafet değiştiren Hanife S.'nin, akrabalarının evinde sakladığı torununu alıp, gizlice harabeye dönüşen eve getirip burada alıkoyduğu bilgisine ulaştı. Daha önce çocuğun kaçırılması nedeniyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hanife S.'nin kaldığı belirlenen eve baskın düzenlendi. Nazar S., evde çöp ve kıyafet yığınlarının arasında bulundu. O anlar kameraya da yansıdı.

Küçük çocuk, mahkeme kararıyla Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilip devlet korumasına alınırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Nazar S.’nin, Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki ilk günlerinde diğer çocuklarla olan uyum sorununun çözüldüğü ve psikolojik destek almaya devam ettiği bildirildi. Nazar S.’nin yapılacak DNA testiyle Rebecca S.’nin çocuğu olduğu belirlenirse, ilk etapta aralıklarla görüşmelerinin sağlanacağı bildirildi.

ÇOCUĞUN NEREDE YAŞAYACAĞINA MAHKEME KARAR VERECEK

Çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu (SİR), kaldığı çevrenin araştırmasını içeren rapor, uzman ve pedagog görüşlerini dikkate alarak Nazar S.’nin geleceğine karar verecek.

Alman vatandaşı olan çocuk hakkında, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre hareket edilecek. Buna göre Nazar S.’nin Almanya’ya gönderilmesine karar verilmesi halinde Alman devletine teslim edilmesi, Türkiye’de kalmasına karar verilmesi durumunda ise devlet koruması altına alınması ihtimali bulunuyor. Çocuğun Alman makamlarına teslim edilmesi halinde annesine verilip verilmeyeceği ise Almanya’da yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Mahkemenin kararını, her iki ülkede yapılacak incelemeler ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak raporlar ışığında vereceği belirtildi.

‘O BENİM ÇOCUĞUM, GERİ İSTİYORUM’

Umut K. ve Rebecca S.’nin Nazar S. dışında Almanya’da yaşayan bir çocuklarının daha bulunduğu belirtildi. Çocuğunun bulunmasının ardından Bursa’ya gelen Rebecca S.’nin ifadesinde, “O benim çocuğum, geri istiyorum. Rızam dışında Türkiye’de tutuldu. Bir an önce bana verilmesini istiyorum” dediği bildirildi. Annesi olduğu söylenmeyen Nazar’ı uzaktan görüp konuşan Rebecca S. ülkesine geri döndü.

Nazar S.’nin adını Ahmet olarak bildiği, ismi sorulduğunda “Benim adım Ahmet” dediği belirtildi.

YAKALANMA KORKUSUYLA HASTANEYE GİTMEMİŞ

Öte yandan, oğlunu Alman sevgilisinden kaçıran Umut K.'nin kalp hastası olduğu, hakkında devam eden soruşturma nedeniyle sürekli kaçtığı ve hastalandığı dönemde yakalanma korkusuyla hastaneye gitmeyince hayatını kaybettiği bildirildi. Umut K.'nin ölmeden önce ailesine, “Çocuğumun ismi Ahmet olarak kalsın” dediği de belirtildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANABİLECEKLER

Olayla ilgili soruşturma sürerken, tutuklanan babaanne Hanife S. ile akrabası Recai M. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır