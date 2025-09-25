HABER

7000 mAh batarya ile geliyor: Xiaomi 17 tanıtıldı! (Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max de geldi)

Xiaomi, uzun bir süredir hakkında çeşitli sızıntı ve söylentilerin olduğu Xiaomi 17'yi Çin'de resmen duyurdu. Böylece Xiaomi 17'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Xiaomi, Xiaomi 17 ile birlikte Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max adında iki model daha tanıttı.

Enes Çırtlık

Xiaomi, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 17'yi tanıttı.

XIAOMI 17 ÖZELLİKLERİ

Fonearena'da yer alan habere göre, cihazın en yüksek parlaklığı 3500 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Xiaomi ayrıca cihazda kullanılan Dragon Crystal Glass’ın darbelere karşı 10 kat daha dayanıklı olduğunu açıkladı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan cihaz, 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ile geliyor. Üç boyutlu halka şeklinde soğutma sistemi, geleneksel VC’lere göre üç kat daha güçlü performans sağlıyor. Böylece yoğun oyun ve yüksek sıcaklık ortamlarında bile serin ve stabil çalışabiliyor.

XIAOMI 17 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 17'nin arka tarafında üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Bu kameralar:

  • 50MP 1/1.31″ 1.2μm Light Fusion 950 sensörlü ana kamera (f/1.67)
  • 50MP ultra geniş açı kamera
  • 50MP 2.6X telefoto kamera olarak sıralanıyor.

Tüm sensörler Leica Summilux lens ile destekleniyor ve Xiaomi AISP 2.0 hesaplamalı fotoğrafçılık platformu kullanılıyor. Ön kamera ise 32MP’den 50MP’ye yükseltilmiş durumda.

Xiaomi 17, 7000mAh batarya ile geliyor. Ayrıca 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.

XIAOMI 17 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.3 inç (2656×1220 piksel) 1.5K M10 12-bit OLED, 1-120Hz LTPO, 3500 nit parlaklık, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal Glass
İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3nm, Adreno 840 GPU
RAM/Depolama: 12GB/16GB LPDDR5X RAM, 256GB/512GB/1TB UFS 4.1 depolama
İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS 3
Arka Kamera: 50MP Light Fusion 950 sensör, Hyper OIS, Leica Summilux lens + 50MP ultra geniş açı + 50MP 2.6X telefoto (OIS, 8K video)
Ön Kamera: 50MP, f/2.2, 4K 60fps video
Batarya: 7000mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 22.5W ters şarj
Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1+L5), USB-C 3.2 Gen 1
Diğer: IP68 toza ve suya karşı dayanıklılık, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Dolby Atmos stereo hoparlör
Boyut & Ağırlık: 151.1×71.8×8.06mm; 191g

XIAOMI 17 FİYATI

Telefon şu anda Çin'de siparişe açıldı ve 27 Eylül'den itibaren ise satışa sunulacak. Xiaomi 17'nin Çin fiyatları ise şöyle:

  • 12GB + 256GB: 4499 yuan
  • 12GB + 512GB: 4799 yuan
  • 16GB + 512GB: 4999 yuan

Öte yandan Xiaomi, Xiaomi 17 ile birlikte arka tarafındaki kamera adalarında ekran olan ve Xiaomi 17'ye göre daha yüksek özellikler sunan Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro modellerini de etkinlikte lanse etti.

Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro fiyatları ise şöyle:

  • Xiaomi 17 Pro 12GB+256GB: 4999 yuan
  • Xiaomi 17 Pro 12GB+512GB: 5299 yuan
  • Xiaomi 17 Pro 16GB+512GB: 5599 yuan
  • Xiaomi 17 Pro 16GB+1TB: 5999 yuan
  • Xiaomi 17 Pro Max 12GB+512GB: 5999 yuan
  • Xiaomi 17 Pro Max 16GB+512GB: 6299 yuan
  • Xiaomi 17 Pro Max 16GB+1TB: 6999 yuan

