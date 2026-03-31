74 yaşındaki usta, 65 yıldır zamana ayar veriyor

Gaziantep’te 65 yıldır babasından öğrendiği saat ustalığını sürdüren Mahmut Faruk Öztütüncü, 10 metrekarelik dükkanında özellikle köstekli saatleri tamir ederek, aşkla yaptığı zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

İlkokul birinci sınıfa başladığı dönemde hem okula giden hem de saat tamircisi olan babasının yanında mesleği öğrenmeye başlayan 74 yaşındaki Mahmut Faruk Öztütüncü, zamanla babasından mesleğin inceliklerini öğrendi.

Yıllar içerisinde de kendini iyice geliştiren Öztütüncü, askere gidene kadar babasının yanında çalıştı. Askerden geldikten sonra tarihi Mecidiye Han’ın altında kendi iş yerini açan Öztütüncü, 1960’lı yıllarda başlayan meslek hikayesini bugünlere taşıdı.

"MESLEĞİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Çekirdekten yetişerek saatçilik mesleğini sürdüren Öztütüncü, duvar saatinden köstekli saatlere, kol saatinden cep saatlerine kadar 65 yılda on binlerce saat tamiri yapıp gerektiğinde saat yedek parçası üretti. İlerleyen yaşına rağmen saat tamirciliğini sürdüren Öztütüncü, kentteki tarihi camilerdeki antika saatleri de tamir eden ustalar arasında yer alıyor. Saatçiliğin baba mesleği olduğunu belirten Öztütüncü, "Ben 1960 yılında saat tamirciliği mesleğine başladım. O günden beri saatçilik mesleğine devam ediyorum. Saatçi Ziya usta vardı. Babam yıllarca Ziya ustanın yanında çalıştı. Babamla beraber onun yanında çalışıyorduk. Daha sonra babam dükkan açtı ve babamla beraber çalışmaya devam ettik. Mesleği babamdan öğrendim" dedi.

"BABAM MESLEĞİ BANA DEVİR ETTİ"

Öztütüncü, mesleğe ilk başladığı yıllarda Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek için hem camiye gittiğini hem okula başladığını hem de babasının yanında mesleği öğrendiğini belirterek, "Askere gidene kadar bir insanın usta olması lazım. Askere gittim. Askerde de saatçilik mesleğini yaptım. Askerden geldikten sonra babamın dükkanı ayrıydı. Benim dükkanı ayrı oldu. Sonradan babam çalışamadı. Çünkü yaşı ilerledi. Daha sonra babam mesleği terk etti. Biz devam ettik" ifadelerini kullandı.

"BABA MESLEĞİNİ YILLARDIR SEVEREK YAPIYORUM"

Tarihi camilerdeki antika saatleri de tamir ettiğini anlatan Öztütüncü, "Camilerin duvar saatlerinin yanı sıra duvar saati, cep saati, otomatik saatler, mekanikler saatleri tamir ediyorum. Benim alanım aslında mekanik saatlerdir ama elektronik saatlere de alıştık. Tüm saatleri tamir ediyorum. Mesleğe başlayalım 65 sene oldu. Bu sene sağlım sorunlarından dolayı artık zorlanmaya başladım. Fakat yine de her gün iş yerimi açıyorum ve çalışıyorum. Gücüm yettiği ve Allah ömür verdiği müddetçe mesleğe devam edeceğim. Çünkü mesleğimi çok seviyorum. Baba mesleğini yıllardır severek yapıyorum. Saat tamirinin yanı sıra eski saatlere parça da yapıyorum. Yeni ustalar bu malzemeleri yapmayı bilmezler. Bir saatle bir hafta veya 15 gün uğraşıyorum. Saat çalışır hale gelince ve saate bakınca bu bana şevk veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

