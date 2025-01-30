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78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 09:05
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Tatil için gittikleri Kartalkaya'da facianın ortasında kalan 78 vatandaşımız acı bir şekilde hayatını kaybetti. Grand Kartal Oteli'nde skandal üstüne skandal yaşanırken patron Halit Ergül kendini kurtarmak için yalanlara sığındı. Ancak patronun yalanları çalışanların ifadelerinin ardından bir bir ortaya çıktı.

78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

Türkiye son dönemlerin en büyük faciası olan Grand Kartal Oteli'ndeki yangını konuşmaya devam ediyor. Felaketle ilgili neredeyse her gün yeni bir detay yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma dosyasına giren belgelerde yangının ilk çıkış anına da yer verildi. Oteldeki güvenlik kameralarının zarar görmediği olayla ilgili incelenen görüntülerde alevler restoran bölümünden çıktı.

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CİHAZLARDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Burada show bölümü olarak isimlendirilen noktada, kahvaltılarda omlet ve yumurta hazırlanan cihazlardan dumanların yükseldiği görüldü.

KİMSE OLMADIĞI İÇİN YANGIN BÜYÜDÜ

Sabah'ın haberine göre, otelin elektrikleri kesilinceye kadar güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, burada açık unutulan pişirme ızgarasından dumanların yükselmeye başladığı, daha sonra yangının başladığı ve o bölümde kimse olmadığı için yangının büyüdüğü belirlendi.

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OTEL MÜDÜRÜ: FİŞLERİNİN TAKILI OLMAMASI LAZIM

Otel Müdürü Zeki Yılmaz'a savcılık sorgusunda dumanların başladığı görüntüler de izletildi. Yılmaz ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz video 4'üncü katta bulunan ve az önce belirttiğim restoran kısmına aittir.

Bu videoda dumanın çıktığı yer ise show olarak tabir edilen ve kahvaltılarda omlet ve yumurta tarzı şeylerin yapıldığı alandır. Bu alan mutfağa ve mutfakta çalışan aşçılara aittir. Show denilen bu alanda ısıtma ve pişirme işleminde kullanılan aletler vardır.

Bu aletlerin fişlerinin normal şartlarda takılı olmaması gerekir. Kullanılacağı zaman fişin takılması gerekir. Aşçıbaşının olay tarihinde bu alan için kimi görevlendirdiğini bilmiyorum" dedi.

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"RESTORAN BÖLÜMÜNDE GECECİ YOK"

Gece kahvaltı hazırlayan ustalardan Faysal Yaver'e de görüntüler gösterildi. Yaver, "Mutfak ve restoran bölümü ayrıdır. Restoran bölümünde gece çalışan yoktur.

Bana göstermiş olduğunuz restoran bölümüne ait videoda duman çıktığı gözüken bölüm, garsonların sorumlu ve görevli olduğu tabak ısıtma cihazının bulunduğu yerdir. Duman, bu cihazın bulunduğu yerden çıkıyor gözüküyor. Bu bölümle ne benim ne de ekmekçi olan diğer ustaların işi yoktur" dedi.

FIRINCI: YANGIN TÜPÜNÜ ARADIM BULAMADIM

Gözaltına alınan otelin fırıncısı Mehmet Gündüz ise yanında 3 usta ile birlikte çalıştıklarını söyleyip şunları anlattı:

Yanımda çalışan Yusuf usta molaya çıkacağını söyledi. Çıkacağı sırada da restoran bölümünde yangın olduğunu söyledi. Mehmet usta, 'Yangın var' diye bağırdı.

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Ben de yangın tüpü aramaya başladım ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü bulamadım. Yusuf usta resepsiyon kısmına yangın alarmlarının çalması için çıktı. Ben yangının nereden çıktığını görmedim. Merdivenlerden aşağı doğru koşmaya başladım. Bu sırada da 'yangın var' diye bağırdım.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Kapılara da bu sırada vurmaya başladım. Katlarda yangın butonu göremedim. Katlarda yangın tüpleri de bulamadım. Zemin katta bulunan garaj kısmında otelin dışına çıktım. Binanın piste bakan cephesinin alev aldığını gördüm.

Yan tarafta bulunan Kartal Otel'den yatak taşıyarak atlayan kişileri kurtulması için yumuşak bir zemin oluşturmaya çalıştım.

PATRONUN YALANLARI İFŞA OLDU

Çalışanların beyanları suçu personelin üstüne atmaya çalışan Halit Ergül'ün savunmasını da tek tek çürütmüş oldu.

Halit Ergül ifadesinde, "Kendi güvenlik özel güvenlik birimimiz vardır. Bunlar 24 saat otelin içerisinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlık ile ilgili bir sorun olduğunda ilgili birime bilgi verirler" demişti.

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ÇALIŞANLARI GERÇEĞİ ANLATTI

238 kişinin konakladığı otelde ne güvenlik odası ne de güvenlik görevlisinin gece çalışmadığı ifadelerle tespit edildi. Fırında çalışan ustalara soruşturma savcısı tarafından otelde güvenlik görevlisi olup olmadığı soruldu.

Ekmek ustası Mehmet Gündüz, "Ben olay anında güvenlik görevlisi görmedim. Otelinde bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini Mehmet olarak bilirim. Soy ismini bilmiyorum" dedi.

Geceleri kahvaltı hazırlayan ustalardan Faysal Yaver de, "Otelde yangın için görevlendirilen diye bana tanıtılan kimse yoktur. Ben böyle birini bilmiyorum ancak bana gece çalıştığım için 2 kişiye yemek vermem söylendi.

"BEN GECE ÇALIŞAN GÖRMEDİM"

Bu kişiler de resepsiyonda çalışan gecelik görevlilerdi. Bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevli ben bilmiyorum. Bu resepsiyonda 2 kişi genel olarak hazırlanan yiyeceği alır giderdi. Ben otelde geceleri çalışan bir güvenlik görevlisi görmedim. Olsaydı eğer gece çalıştığı için bizden yiyecek alırdı" dedi.

238 KİŞİYE 6 ÇALIŞAN

Öte yandan 238 kişinin gece konakladığı otelde sadece resepsiyonda iki kişinin kaldığı, mutfak bölümünde de gece ekmek ve kahvaltı hazırlamaya gelen 4 çalışanın bulunduğu ortaya çıktı.

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yangın yalan Grand Kartal Otel Halit Ergül
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