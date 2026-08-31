8.100 mAh bataryalı Honor 600S 5G çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor 600 serisinin yeni üyesi Honor 600S 5G, Hong Kong’da satışa çıktı. Serinin daha uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olarak konumlandırılan telefon; büyük bataryayı, 5G bağlantısını ve dayanıklı gövdeyi bir araya getiriyor.

HONOR 600S 5G ÖZELLİKLERİ

Honor 600S 5G, 4 nm üretim sürecini kullanan Snapdragon 4 Gen 4 işlemciden güç alıyor. Telefonda 6,87 inç büyüklüğünde, 1592×720 piksel çözünürlüklü TFT LCD ekran bulunuyor.

Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 860 nit tipik parlaklık ve 1.020 nit tepe parlaklık sunuyor.

Kamera tarafında 50 MP ana kameraya yardımcı bir sensör eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında ise 5 MP kamera yer alıyor.

8.100 MAH BATARYA VE 45W ŞARJ

Honor 600S 5G’nin öne çıkan özelliği, 8.100 mAh kapasiteli bataryası oldu. Telefon 45W kablolu şarjı desteklerken kablosuz şarj özelliği sunmuyor.

Telefon ayrıca IP68, IP69 ve IP69K toza ve suya dayanıklılık derecelerine sahip. Cihaz 8,3 mm kalınlığında ve yaklaşık 216,5 gram ağırlığında.

ANDROID 16 VE ÖZEL YAPAY ZEKÂ TUŞU

Honor 600S 5G, Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemiyle geliyor. Cihazda özel bir AI tuşu da bulunuyor.

Çift hoparlör, NFC, yana yerleştirilen parmak izi sensörü, çift bant Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve 5G bağlantısı telefonun diğer özellikleri arasında sıralanıyor.

HONOR 600S 5G FİYATI

Honor 600S 5G’nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü Hong Kong’da 1.999 Hong Kong doları fiyatla satışa sunuldu. Bu tutar yaklaşık 255 dolara denk geliyor.

Telefon mor, altın ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Honor 600S 5G’nin Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin henüz resmî bir bilgi paylaşılmadı.

(Kaynak: notebookcheck.net)