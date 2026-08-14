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8,3 milyar sanal profil oluşturuldu: İnsan davranışlarını yüzde 91,5 doğrulukla taklit ettiler

Harvard Üniversitesi ve MIT araştırmacılarının öncülüğünde geliştirilen MatrAIx sistemi, dijital ürünleri gerçek kullanıcılardan önce test edebilmek için dünya nüfusuna karşılık gelen 8,3 milyar sanal profil üzerinden çalışıyor.

8,3 milyar sanal profil oluşturuldu: İnsan davranışlarını yüzde 91,5 doğrulukla taklit ettiler

Harvard Üniversitesi ve MIT araştırmacılarının öncülüğünde, dijital ürünlerin gerçek kullanıcılardan önce test edilmesini amaçlayan yeni bir sistem geliştirildi. “MatrAIx” adı verilen sistemde OpenAI ve Anthropic’in çeşitli yapay zeka modellerinden yararlanıldı.

DÜNYA NÜFUSU KADAR SANAL PROFİL

AA'nın aktardığına göre MatrAIx, farklı kullanıcı profillerini ve davranış biçimlerini temsil edebilmek amacıyla dünya nüfusuna karşılık gelen 8,3 milyar sanal profil üzerinden çalışıyor.

8,3 milyar sanal profil oluşturuldu: İnsan davranışlarını yüzde 91,5 doğrulukla taklit ettiler 1

Sistemin geliştirilme sürecinde OpenAI ve Anthropic’in çeşitli yapay zeka modelleri kullanıldı.

Araştırma sonuçlarına göre oluşturulan profiller, kendilerine tanımlanan davranışları yüzde 91,5 oranında doğru biçimde sergiledi.

ARAŞTIRMACILARDAN ÖNEMLİ UYARI

Araştırmacılar ise elde edilen sonuçların gerçek insanların nasıl davranacağına ilişkin doğrudan bir kanıt olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI Harvard Üniversitesi
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