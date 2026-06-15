8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı

Gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın "Ankara Havalimanı" olarak açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.
"ANKARA'NIN DİPLOMASİDEKİ KONUMU HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Türkiye'nin küresel alandaki ağırlığı arttıkça Ankara'ya gelen heyetlerin sayısı da artıyor. Başkent Ankara'nın diplomasideki konumu her geçen gün güçleniyor.
"HAVALİMANIMIZ YENİ ÇEHRESİ VE İMKANLARIYLA YENİDEN AYAĞA KALKTI"
- Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen havalimanımız yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa sürede başarıyla tamamladık.
ERDOĞAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN KARŞILAMA
Yenilenen Ankara Havalimanı'na ilk inişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, havalimanında su takı töreniyle karşılandı.
İşte havalimanından görüntüler:
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