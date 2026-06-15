HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin karşılanacağı Ankara Havalimanı yeni yüzüyle resmen açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri ihya ettik" diyerek havalimanının önemine dikkat çekti. Erdoğan'ı taşıyan uçağın havalimanında karşılandığı anların görüntüsü de gündem oldu.

Gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın "Ankara Havalimanı" olarak açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 1

"ANKARA'NIN DİPLOMASİDEKİ KONUMU HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Türkiye'nin küresel alandaki ağırlığı arttıkça Ankara'ya gelen heyetlerin sayısı da artıyor. Başkent Ankara'nın diplomasideki konumu her geçen gün güçleniyor.

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 2

"HAVALİMANIMIZ YENİ ÇEHRESİ VE İMKANLARIYLA YENİDEN AYAĞA KALKTI"

  • Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen havalimanımız yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa sürede başarıyla tamamladık.

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 3

ERDOĞAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN KARŞILAMA

Yenilenen Ankara Havalimanı'na ilk inişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, havalimanında su takı töreniyle karşılandı.

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 4

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 5

İşte havalimanından görüntüler:

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 6

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 7

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 8

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 9

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 10

8 ayda tamamlandı: NATO liderleri burada karşılanacak! Ankara Havalimanı resmen açıldı; Erdoğan böyle karşılandı 11

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ulubey'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölüUlubey'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
Bir ili heyecanlandıran gelişme! Vali duyurdu: "Birkaç hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz"Bir ili heyecanlandıran gelişme! Vali duyurdu: "Birkaç hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz"

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçıdan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Ünlü sanatçıdan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.