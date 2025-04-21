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8 aylık hamile kadının cansız bedeni 10 günden fazla evde kaldı! Kocası, 1,5 yaşındaki çocuğuyla kent meydanında yakalandı

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Ufuk Dağ

Kan donduran olayın adresi bu kez Kastamonu! Kötü kokudan şikayet eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Eve giren ekipler bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Defalarca bıçaklanan kadının en az 10 gündür orada olduğu tespit edildi. Talihsiz kadının 8 aylık hamile olduğu belirlenirken kadının kocası ise 1,5 yaşındaki çocuğuyla kent meydanında gezerken yakalandı.

Kastamonu’da apartmanı saran koku ekiplerin girdiği evde, bıçaklanmış halde cesedi bulunan 28 yaşındaki hamile kadının kocası, kent merkezindeki meydanda yakalanarak gözaltına alındı.

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KÖTÜ KOKU İHBAR EDİLDİ

Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi.

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KORKUNÇ MANZARA! 10 GÜNDEN FAZLADIR...

Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil’e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil’in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.

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HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil’in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kadının yaklaşık 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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KOCASI ÇOCUĞUYLA GEZERKEN YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.’yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.’nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı’nda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphelisiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kastamonu
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