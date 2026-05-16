8. Etnospor Kültür Festivali'nde 'Dünya Burada': 24 ülke, yüzlerce gelenek Etnospor'da bir araya geliyor

Geleneksel sporları yalnızca bir sportif faaliyet değil, kuşaktan kuşağa aktarılan yaşayan bir değerler bütünü olarak gören Dünya Etnospor Birliği, Etnospor Kültür Festivali’nin 8’incisini geniş katılımlı bir kültür buluşması olarak düzenlemeye hazırlanıyor.

BİLAL ERDOĞAN: "1 MİLYONUN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ"

Festival, “Dünya Burada” mottosuyla dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri, gelenekleri, sporları, sanatları, müzikleri ve yaşam pratiklerini aynı zeminde bir araya getirecek. 21-24 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’nda yapılacak festival öncesi Grand Cevahir Otel’de basın lansmanı gerçekleştirildi.

Medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği program, Shanyrak Etno Müzik Topluluğu ve Ensemble Rum ekibinin özel sahne performanslarıyla başladı. Performansların ardından Etnospor için hazırlanan tanıtım filmi gösterildi. Lansmana Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’ın yanı sıra medya, sanat, finans ve spor dünyasından önemli isimler katıldı. Dünya Etnospor Birliği’nin kurulduğu ilk günden bu yana sportif faaliyetin ötesinde yaşayan değerler silsilesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “30 farklı ülkeden 52 üyemizle, kıtalar arası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz.“ dedi. Erdoğan ayrıca lansman sırasında bir sürpriz açıklayarak ünlü Kazak şarkıcı Dimash Kudaybergen’in de festivalde sahne alacağını söyledi.

“BİRLİĞİMİZ KÜRESEL BİR HAREKET VE ORTAK BİR MİRAS“

Unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını dile getiren Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, “Etnospor Kültür Festivalleri artık her yıl özlenen ve dört gözle beklenen bir festival haline geldi. Festival; çocukların, gençlerin ve ailelerin, geleneksel sporlardan geleneksel sanatlara, evrensel tatlardan dünya müziklerine birçok zenginliği bir arada yaşadığı bir imkân sağlıyor. Dünya Etnospor Birliği olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana, geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok

ötesinde, yaşayan değerler silsilesi olarak kabul ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, birliğimizin küresel bir hareket ve ortak bir miras kaygısına dönüştüğünü görüyoruz. Bu gerçekten çok değerli. 30 farklı ülkeden 52 üyemizle, kıtalar arası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bizi birbirimize yakınlaştıran her imkânı insanlık adına bir fırsat olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde, dünyanın her rengini ve kültürünü bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, bizi bir araya getiren her değer aramızda saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor.” diye konuştu.

“FESTİVALİMİZ HER YIL 1 MİLYONU AŞAN ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR”

Festivalin geleneksel sporlar ve oyunlar kapsamında dünyanın en geniş katılımlı festivali olduğunu belirten Erdoğan, “İnsanlığın ortak değerleri adına yapacak birçok şeyimizin, paylaşacak birçok zenginliğimizin olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda Etnospor Kültür Festivalimizin de bu birlik ve beraberlik atmosferine büyük bir katkı sağladığını görüyorum. 2016 yılından bu yana düzenlenen, renkli etkinliklerle geleneksel spor ve kültür şenliğine dönüşen Etnospor Kültür Festivalimiz, geleneksel sporlar ve oyunlar kapsamında dünyanın en geniş katılımlı festivalidir. Her yıl 1 milyonu aşan ziyaretçiyi ağırlayan festival, ziyaretçilerini geleneksel sporlar ve kültürlerden izler taşıyan keyif dolu bir yolculuğa çıkarmaktadır. Farklı ülkeleri temsil eden yüzlerce sporcunun katıldığı festivalde; farklı ülkelerin geleneksel sporları, geleneksel sanatlar, evrensel tatlar ve birbirinden güzel çocuk oyunları icra ediliyor.” ifadelerini kullandı.

“BU SENENİN MİSAFİR SPORLARI İSE AZERBAYCAN, LİTVANYA VE RUSYA’DAN GELEN SPORLAR OLACAK”

Türkmen atlarının gösterileriyle festivale heyecan katacağını söyleyen Erdoğan,“Etnospor Kültür Festivali ailece katılımın teşvik edildiği, her yaştan insanın kendine göre etkinlikler bulabildiği bir festival olarak hafızalara kazındı. Farklı milletlerden pek çok katılımcının kültürlerini sergilemesine olanak sağlayan festivalimiz, her sene misafir ülkelerin geleneksel sporlarını ve çeşitli değerlerini ön plana çıkarıyor. Bu senenin misafir sporları ise Azerbaycan, Litvanya ve Rusya’dan gelen sporlar olacak. Ayrıca bu yıl Japonya’dan, geleneksel sahne gösterileri kapsamında Taiko grubunu sahnemizde ağırlayacağız. Bunun yanı sıra okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ve gösteriler ziyaretçilere sergilenmiş olacak. Yine aynı şekilde Türkmen atları; gösterileriyle festivalimize heyecan katacak.” dedi.

“FESTİVALE 24 FARKLI ÜLKEDEN SPORCU, KÜLTÜR SANAT VE GASTRONOMİ DÜNYASINDAN İNSANLAR KATILACAK”

Festivalde özellikle çocukların eğlendiği özel alanlar kurulacağını vurgulayan Erdoğan, “Etnospor Kültür Festivali, çocukların güldüğü, oynadığı, doyasıya eğlendiği bir festival olacak. Dünyadaki tüm çocukların, aileleriyle mutlu olduğu bir tablo hayal ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine vurgulamak isterim ki: oynamak her çocuğun hakkıdır. Çocukları, silahlarla, füzelerle hedef alan hiçbir anlayışın ilelebet payidar olmadığını hep birlikte göreceğiz. Festivalimizin bir diğer güzelliği de geleneksel sanatlarımızın hayat bulduğu bir festival olmasıdır. Sanat erbaplarımız kendilerine özel kurulan alanlarda eserlerini sergileyip, atölyeler icra edebilecekler. Katılımcılarımız da bu atölyelerde geleneksel sanatlarımızı deneyimleme imkânı bulacaklar. Yöresel tanıtım alanlarımızda Anadolu’nun farklı kültürlerinden izler bulacağız. Halk oyunları, yöresel lezzetler, yöresel zanaatlar bu alanımızda olacak. Evrensel tatlar alanımızda katılımcılarımız dünya mutfağından lezzetleri tadımlama imkânı bulabilecek. Farklı ülkelerden gelen aşçılarımız misafirlerimize kendi ülkelerinin lezzetlerini ikram edecekler. Sahnemiz yine dünya müziklerine ev sahipliği yapacak; Japonya, Rusya, Mısır, İspanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerden çeşitli gruplar ve sanatçılar festivalimizde yer alacak. Akşam konserlerinde ise Ekin Uzunlar, Ay Yola ve Kıraç gibi isimler festival coşkusunu ana sahneye taşıyacak. 24 farklı ülkeden sporcu, kültür sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki bu festivalimiz de ailelerimizin hep birlikte hoşça vakitler geçirdiği ve köklerine doğru yolculuk yapabildiği anlamlı bir festival olarak hafızalara kazınacak.” şeklinde konuştu.