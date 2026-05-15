New York’ta mehter gösterisine büyük ilgi

ABD’nin New York kentinde düzenlenen 43. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali etkinlikleri kapsamında anlamlı bir bayrak çekme töreni gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun organizasyonuyla Wall Street bölgesindeki tarihi Bowling Green Parkı’nda düzenlenen törende Türk ve Amerikan bayrakları birlikte göndere çekildi. ABD’de yaşayan Türk toplumunun yoğun katılım gösterdiği törende iki ülkenin milli marşları ve şiirler okunurken, mehter gösterisi de büyük ilgi gördü. Türkiye’nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Murat Soysal ile Türk toplumunun önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"BAYRAĞIMIZ ORTAK HAFIZAMIZIN EN GÜÇLÜ İFADESİDİR"

Törenin açılış konuşmasını yapan Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir, Türk bayrağının taşıdığı anlam ve Türk toplumunun ABD’deki birlik ruhuna dikkat çekti. Aydemir, "Bugün burada Türk Günü yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Ay Yıldızlı bayrağımızı gururla göndere çekmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bayrağımız sadece bir sembol değil, o tarihimizin, bağımsızlığımızın, kültürümüzün ve milletçe taşıdığımız ortak hafızanın en güçlü ifadesidir. Nerede olursak olalım, o bayrağın altında kendimizi aynı milletin bir parçası olarak hissedeceğiz" dedi.

ABD’de yaşayan Türk toplumunun hem kendi kültürünü yaşattığını hem de yaşadığı ülkeye katkı sunduğunu belirten Aydemir, "ABD’de yaşayan Türk toplumu olarak hem köklerimize bağlı hem de bulunduğumuz ülkeye katkı sunan bir topluluğumuz. Kültürümüzü yaşatırken aynı zamanda ortak değerlere sahip çıkıyor, dostluk ve işbirliği köprüleri kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayrak çekme töreninin yalnızca sembolik bir etkinlik olmadığını vurgulayan Aydemir, "Bugün bu bayrağı New York'ta göndere çekmek sadece bir tören değil, aynı zamanda görünürlüğümüzün, birliğimizin ve varlığımızın güçlü bir ifadesidir" şeklinde konuştu.

Aydemir, şunları kaydetti:

"Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak toplumumuzu bir araya tutan kültürümüzü gelecek nesillere aktaran ve birlik duygumuzu güçlendiren çalışmalara devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu bayrağın özgürce dalgalanması için mücadele eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bayrağımız her zaman gururla dalgalansın. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

"AMERİKA’DAKİ TÜRKLERİN GÜNÜ"

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal da konuşmasında Türk toplumunun ABD’deki tarihine ve Türk Günü Yürüyüşü’nün taşıdığı öneme vurgu yaptı. Yazal, "Bugün burada bu geleneksel hale gelmiş bayrak çekme törenimiz için bir aradayız. Aynı zamanda da 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Gençlik Bayramımız için de burada bir kutlama mekanı oluyor. Daha doğrusu bir seri kutlamanın ilk aşaması" ifadelerini kullandı.

Türk toplumunun ABD’de uzun yıllardır varlık gösterdiğini belirten Yazal, Türk toplumunun yaşadığı ülkeye katkı sunduğunu söyleyerek, "Türk toplumu Amerika'nın eskisi, o kadar da yeni değiliz. Amerika'nın kuruluşundan itibaren burada Türkler var. Toplum olarak daha yoğun olarak belki 1950'lerden 1960'lardan sonra buraya gelmeye başlamışız ama Türk toplumu buraya geldiği günden bu yana ne dışarıdan, tarihinden eski sorunlarını buraya taşınmış, ne burada sorun oluşturmuş, aksine hem buradaki sorunların çözümüne, hem yaşadığı ülkenin geleneklerine, adetlerine, ekonomisine katkı yapmış bir toplum" dedi.

Türk Günü Yürüyüşü’nün yalnızca Türk toplumunun bir araya geldiği bir etkinlik olmadığını ifade eden Yazal, "Türk Günü Yürüyüşü, burada Türk toplumunun sadece bir araya geldiği bir faaliyet olarak görülmemeli. Burada Türk toplumunun komşularına, dostlarına yaptığı katkıların, geleneklerinin, lezzetlerinin, müziğinin ve kültürünün diğer toplumlarla paylaşıldığı bir sembol olur" diye konuştu.

ABD’de yaşayan Türklere yürüyüşe katılım çağrısı yapan Yazal, "Yarın Türklerin, Amerika'daki Türklerin günü. Her neredeyseniz, yanınıza eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı, komşularınızı da alın. Bayrağınızı alın, çocuklarınızı alın. Yarın muhteşem bir gün yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye’den etkinliklere verilen desteğe de değinen Yazal, İletişim Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın katkılarıyla Mehteran Birliği’nin New York’a geldiğini belirtti.

Mehter konseri büyük ilgi gördü

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Türkiye’den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin konseriyle sona erdi. Mehter marşlarının seslendirildiği gösteri sırasında vatandaşlar Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti.

