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8 gündür kayıp olarak aranıyordu, barajda ölü bulundu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, 8 günden beri kayıp olarak aranan İrfan Doğan’ın (65) cansız bedeni, Avanos Hidroelektrik Santral (HES) Barajı’ndan çıkarıldı.

8 gündür kayıp olarak aranıyordu, barajda ölü bulundu

Avanos ilçesinde oturan İrfan Doğan’ın ailesi, 8 gün önce İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yaptı. Doğan’ın aracı, 4 gün önce Kızılırmak Nehri kenarındaki araç parkında bulundu.

8 gündür kayıp olarak aranıyordu, barajda ölü bulundu 1

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Araçta yapılan aramada Doğan’ın cüzdanı ve telefonu bulundu. Aracın yakınlarında arama yapan ekipler, İrfan Doğan’ın cansız bedenine Avanos HES Barajı’nda ulaştı. Doğan’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğan’ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

12 Temmuz 2025
12 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Nevşehir baraj
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