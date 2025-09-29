HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

8 il başkanı istifa etmişti: AK Parti'deki ayrılıkların sebebi belli oldu!

AK Parti'de 8 ilde il başkanlarının görevlerinden ayrıldıklarını açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlenmişti. Yaşanan istifa dalgasının sebebi günler sonra ortaya çıktı. Ayrılıklar, AK Parti'de bir yenilikten ziyade teşkilatlara bir mesaj olarak yorumlanıyor ve 'Pasif kalanın yeri yok' anlayışının güçlü olduğu yönünde değerlendiriliyor. İşte detaylar!

8 il başkanı istifa etmişti: AK Parti'deki ayrılıkların sebebi belli oldu!
Doğukan Akbayır

AK Parti'de geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen istifalar siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu olmak üzere 8 ilde il başkanları istifalarını vermiş ve görevlerinden ayrılmıştı. İstifalar beraberinde birçok soruyu da getirmişti.

8 il başkanı istifa etmişti: AK Parti deki ayrılıkların sebebi belli oldu! 1

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhuriyet'in haberine göre, AK Parti konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Görev değişimleri, AK Partimizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir"

8 il başkanı istifa etmişti: AK Parti deki ayrılıkların sebebi belli oldu! 2

'PASİFLİĞE YER YOK'

AKP’deki bu “toplu istifa” dalgasını yalnızca yenilenme değil, aynı zamanda teşkilatlara verilmiş açık bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Konuyla ilgili “Pasif kalanın yeri yok, sahada varlık göstermeyen değişir” gibi yorumlar yapılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! O 2 noktayı gösterdiKütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! O 2 noktayı gösterdi
CHP'de hareketli bir gün daha: Gözler o saate çevrildiCHP'de hareketli bir gün daha: Gözler o saate çevrildi

Anahtar Kelimeler:
istifa ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.