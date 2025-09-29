8 il başkanı istifa etmişti: AK Parti'deki ayrılıkların sebebi belli oldu!

AK Parti'de geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen istifalar siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu olmak üzere 8 ilde il başkanları istifalarını vermiş ve görevlerinden ayrılmıştı. İstifalar beraberinde birçok soruyu da getirmişti.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhuriyet'in haberine göre, AK Parti konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Görev değişimleri, AK Partimizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir"

'PASİFLİĞE YER YOK'

AKP’deki bu “toplu istifa” dalgasını yalnızca yenilenme değil, aynı zamanda teşkilatlara verilmiş açık bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Konuyla ilgili “Pasif kalanın yeri yok, sahada varlık göstermeyen değişir” gibi yorumlar yapılıyor.