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8 il merkezli siber suç operasyonları düzenlendi... 76 gözaltı kişi gözaltına alındı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 09:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli siber suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

8 il merkezli siber suç operasyonları düzenlendi... 76 gözaltı kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli toplam 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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BÜYÜCÜLÜK YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden 'Büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü' paylaşımları yaparak, bu yolla kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca, sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşların mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bakiyesini farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi. 76 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık operasyonu içişleri
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