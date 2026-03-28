8 ilde dolandırıcılara operasyon: 50 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca, dolandırıcılara yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 50 şüpheli tutuklandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 8 ilde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 810 milyon lira hesap hareketi bulunan 58 şüphelinin yakalandığı, 50'sinin tutuklandığı ve 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıttıkları, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri açtıkları ve "sazan sarmalı" yöntemini kullanıp gayrimenkul satışı yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan her suçluyu adalete teslim ediyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’nin uçak gemisi Gerald R. Ford, onarım çalışmaları için Hırvatistan’daABD’nin uçak gemisi Gerald R. Ford, onarım çalışmaları için Hırvatistan’da
Kırklareli Lüleburgaz’da trafik denetimleri sıklaştırıldıKırklareli Lüleburgaz’da trafik denetimleri sıklaştırıldı

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

