8 Saatte Kur'an Öğreniyorlar: 7'den 77'e tüm erkekler katılıyor...

Düzce Müftülüğü ile Manevi Değerler Akademisi iş birliğiyle düzenlenen ‘Düzceli Esnaflar Kur'an Öğreniyor' projesi dahilinde bu güne kadar 26. Dönemde 408 kişi Kur-an'ı Kerim'i okumayı öğrendi.
Öğrenmeyi kolaylaştıran ses temelli eğitim yöntemiyle 8 Saatte Kur'an Öğren mottosuyla Düzce'de yürütülen Kur'an öğretimine 7'den 77'ye her yaştan erkekler katılıyor. Düzce Müftülüğü Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu tarafından hazırlanan proje yine kendi öğreticiliğiyle 3 senedir devam ediyor. 3 senede açılan 26 kursta bugüne kadar 408 Kur-an'ı Kerim'i okumayı öğrendi.
Müftü Aydın, Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu öncülüğünde yürütülen bu faaliyetin çok önemli olduğunu bu sayede esnaf, işçi, emekli, amir, memur her yaş ve her meslek grubuna ulaşıldığını ifade etti.
Belge törenine Müftü Osman Aydın, Emekli Müftü Alaaddin Gürpınar, ÖNDER İl Başkanı Dr. Cemal Kazak ile Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Gönül Ekiz Asuk katıldı.
(İHA)
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