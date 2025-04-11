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8 yaşındaki İrem'in ölümü panik yarattı! Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi

Kocaeli'de 8 yaşındaki İrem Aslan'ın ölümü sonrası veliler arasında dolaşan bir iddia panik havasına neden oldu. Kendi çocukları için endişe duyan veliler çocuklarını okula göndermeyince okul sıraları boş kaldı.

8 yaşındaki İrem'in ölümü panik yarattı! Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi

Kocaeli'de 2. sınıf öğrencisi İrem Aslan'ın hayatını kaybetmesi üzerine ölüm nedeninin menenjit olabileceği iddiaları veliler arasında endişeye yol açtı. Olay sonrası birçok veli, çocuklarını okula göndermedi.

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Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu'nda öğrenim gören 8 yaşındaki İrem Aslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın menenjit hastalığına yakalandığı öne sürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İrem kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Minik kızın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Sopalı Çiftliği Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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İrem'in vefat haberinin ardından, hastalıkla ilgili iddialar okul çevresinde oluşturdu. Bazı veliler, tedbir amaçlı çocuklarını okula göndermedi. Okul sıraları boş kalırken, bahçede sessizlik hakimdi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
menenjit Kocaeli
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