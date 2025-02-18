80 kişi uçuyordu, uçak ters döndü! Yüreği ağzına gelen yolcular yere böyle ayak basmış: İşte yeni görüntüler

Kanada'da dün uçağın ters döndüğü kazanın detayları netleşmeye başlarken bilançosu da ortaya çıktı. 80 kişinin yer aldığı uçakta neyse ki can kaybı yaşanmadı ancak birçok kişi yaralandı.

KAZAYA KARIŞAN UÇAĞIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, kazaya karışan Bombardier CRJ-900 tipi uçağın firmanın sahibi olduğu Endeavor Air tarafından işletildiği ve 4819 sefer sayılı Delta bağlantı uçuşunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

80 KİŞİ UÇUYORDU

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine giden uçakta kaza sırasında 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişinin bulunduğu bildirildi. Kazada can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 18 kişinin yaralandığı aktarıldı.

DİĞER UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Firmanın, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşlarını kaza nedeniyle iptal ettiği belirtildi. Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.

FİRMA CEO’SU GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi. Kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bastian, güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

KAZA SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası uçakta yer alan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yolcuların yere ayak bastığı anları kaydetti. İşte o görüntüler...

(İHA)