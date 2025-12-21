HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

800 milyonluk depresyon: Yılbaşı ikramiyesi insanları nasıl etkiler?

Yılbaşı ikramiyesiyle hayaller kurmak psikolojik açıdan zararlı olabilir. Uzmanlar bu duruma karşı uyarılarda bulundu.

800 milyonluk depresyon: Yılbaşı ikramiyesi insanları nasıl etkiler?

Yılbaşı ikramiyesi beklentisi insanlarda farklı ruh hallerine yol açabilir. Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, insanlar bilet değil umut satın alıyor diyor. Umut satın almak derin bir psikolojik etki yaratır. Bu beklentiler, bazı bireyleri derin depresyona itebilir.

800 milyonluk depresyon: Yılbaşı ikramiyesi insanları nasıl etkiler? 1

800 MİLYON TL'LİK DEPRESYON

Özellikle büyük ikramiyenin 800 milyon TL olarak belirlenmesi depresyon riskini artırıyor. Dr. Taşdemir, ikramiyenin çıkmaması durumunda yoğun hayal kırıklığı olabileceğini belirtiyor. Bu durum bazı kişilerin ruh halini olumsuz etkileyebilir.

800 milyonluk depresyon: Yılbaşı ikramiyesi insanları nasıl etkiler? 2

Hayal kurmanın insanları mutlu hissettirdiği biliniyor. Piyango bileti alan kişiler, borçlarını ödemek veya yeni bir iş kurmak gibi hayaller kuruyor. Ancak bu hayaller, bazı insanlar için sadece bir kaçırma korkusuyla kalabiliyor. Bu yüzden birçok kişi hayal kırıklığı yaşayabiliyor.

"HERKES İÇİN AYNI ETKİYİ TAŞIMAZ"

İkramiyenin çıkmaması herkes için aynı etkiyi yapmıyor. Bazı insanlar hayal kırıklığını mantık çerçevesinde değerlendirebiliyorlar. Yoğun hayal kırıklığı, bazı bireylerde depresyonu tetikleyebilir. Bu durum, sadece az sayıda insanda görülüyor.

800 milyonluk depresyon: Yılbaşı ikramiyesi insanları nasıl etkiler? 3

Yoksulluk süresi uzadıkça, insanların risk algısı değişebilir. Dr. Taşdemir, yoksul bireylerin umutsuzluğa kapıldığını ifade ediyor. Bu kişiler, kısa yoldan çıkış arayışındadırlar. İkramiye çıkmadığında yeniden umutlanabilirler.

800 milyonluk depresyon: Yılbaşı ikramiyesi insanları nasıl etkiler? 4

Umut ile bağımlılık arasındaki çizgi çok incedir. İnsanlar, kaybettikleri umutları tekrar elde etme yolunda ilerleyebilirler. Bu durumda, bireylerin ruh hali olumsuz etkilenebilir.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliğiRize’de zirvelerde ‘karlı güneş’ güzelliği
İğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimiİğneada Balıkçı Barınağı’nda su ürünleri denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Psikoloji ikramiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.