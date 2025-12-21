800 milyonluk depresyon: Yılbaşı ikramiyesi insanları nasıl etkiler?

Yılbaşı ikramiyesi beklentisi insanlarda farklı ruh hallerine yol açabilir. Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, insanlar bilet değil umut satın alıyor diyor. Umut satın almak derin bir psikolojik etki yaratır. Bu beklentiler, bazı bireyleri derin depresyona itebilir.

800 MİLYON TL'LİK DEPRESYON

Özellikle büyük ikramiyenin 800 milyon TL olarak belirlenmesi depresyon riskini artırıyor. Dr. Taşdemir, ikramiyenin çıkmaması durumunda yoğun hayal kırıklığı olabileceğini belirtiyor. Bu durum bazı kişilerin ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Hayal kurmanın insanları mutlu hissettirdiği biliniyor. Piyango bileti alan kişiler, borçlarını ödemek veya yeni bir iş kurmak gibi hayaller kuruyor. Ancak bu hayaller, bazı insanlar için sadece bir kaçırma korkusuyla kalabiliyor. Bu yüzden birçok kişi hayal kırıklığı yaşayabiliyor.

"HERKES İÇİN AYNI ETKİYİ TAŞIMAZ"

İkramiyenin çıkmaması herkes için aynı etkiyi yapmıyor. Bazı insanlar hayal kırıklığını mantık çerçevesinde değerlendirebiliyorlar. Yoğun hayal kırıklığı, bazı bireylerde depresyonu tetikleyebilir. Bu durum, sadece az sayıda insanda görülüyor.

Yoksulluk süresi uzadıkça, insanların risk algısı değişebilir. Dr. Taşdemir, yoksul bireylerin umutsuzluğa kapıldığını ifade ediyor. Bu kişiler, kısa yoldan çıkış arayışındadırlar. İkramiye çıkmadığında yeniden umutlanabilirler.

Umut ile bağımlılık arasındaki çizgi çok incedir. İnsanlar, kaybettikleri umutları tekrar elde etme yolunda ilerleyebilirler. Bu durumda, bireylerin ruh hali olumsuz etkilenebilir.