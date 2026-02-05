HABER

Kavgada silahlı tehdit! Yol verme tartışmasında darp edip maddi zarar verdiler

Kayseri’de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin ‘Çıkar silahı sık lan şuna’ dediği duyuldu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 31 Ocak’ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaptığı denetimde bir otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

SİLAHLI TEHDİT

Bu olayın ardından 4 Şubat’ta sanal medyada trafikte yol verme tartışması sırasında karşı tarafı darbeden şüphelilerden birinin ‘Çıkar silahı sık lan şuna’ ifadesinin yer aldığı görüntüler paylaşıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

O SÜRÜCÜYE CEZA ÜSTÜNE CEZA

Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenlerin 31 Ocak’ta ‘dur’ ihtarına uymayan ve sürücüsüne ceza yazılan otomobildeki şüpheliler olduğu tespit edildi. A.Y. (22), Ö.A. (22) ve E.K. (19) yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, ‘dur’ ihtarına uymamalarından önce yol verme tartışması yaşadıkları, karşı tarafı darbederek araçlarına zarar verdikleri tespit edildi. Araç sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ayrıca 5 bin 211 TL ek idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve otomobil trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

