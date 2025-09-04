HABER

81 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 46 kişi yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 8'i yabancı uyruklu, 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirtti.

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlerini, polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde, 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz."

